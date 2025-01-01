Zusammenspiel mit anderen Lösungen

DATEV SmartExperts, DATEV Interessentenverwaltung und der Programmteil Onboarding der DATEV Mandatsanbahnung greifen ineinander: Ihre Leistungsbeschreibungen aus dem Programmteil Angebotsassistent übernehmen Sie direkt in Ihr Kanzleiprofil in DATEV SmartExperts zur Präsentation. Die Programmteile Angebotsassistent und auch das Onboarding für Interessenten sind in der Interessentenverwaltung verlinkt.

Der Programmteil Angebotsassistent kalkuliert automatisch die Leistungen auf Basis der eigenen Daten im Leistungsprofil und den Angaben der Interessenten in der Interessentenverwaltung. Die Leistungen können einfach in ein Angebot übernommen werden. Das erstellte Angebot können Sie dann direkt im Onboarding-Portal an Ihre Interessentinnen und Interessenten versenden. Alles in einem Prozess.

Der digitale Mehrwert

Sie können schnell auf Anfragen von Interessentinnen und Interessenten reagieren, ganz einfach Leistungspakete vorschlagen und kalkulieren lassen. Mit wenigen Klicks wird daraus ein attraktives Angebot - einfach und übersichtlich.