Mit dem DATEV Onboarding als Teil des Moduls DATEV Mandatsanbahnung definieren Sie, welche Daten Sie von Ihren Interessenten benötigen und fordern diese digital an. Sie können Stammdaten, Dokumente* sowie individuell erstellte Fragebögen* abfragen und an den Interessenten versenden.

Auch von Ihnen erstellte Angebote können Sie über das DATEV Onboarding an Interessenten versenden.Nach der Registrierung und Anmeldung mit dem DATEV-Konto können die Interessenten komfortabel die nötigen Daten eingeben und an die Kanzlei verschicken, bei Änderungen auch mehrmals.

Die Kanzlei erhält per E-Mail dazu eine automatische Benachrichtigung. Die Daten der Interessenten sind in der Interessentenverwaltung gespeichert und können jetzt weiterverarbeitet werden.