Einfach Mandanten in Cloud-Lösungen registrieren
Mit der MyDATEV Mandantenregistrierung gestalten Sie den Einstieg in DATEV Cloud-Lösungen so einfach und effizient wie nie zuvor. Direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz heraus können Sie Cloud-Dienste sowie die benötigten Zugangsmedien für Ihre Mandanten in einem durchgängigen Prozess bestellen und einrichten. Dabei ist auch die gleichzeitige Freischaltung mehrerer Personen mit unterschiedlichen Rechten problemlos möglich.
Durch die automatische Übernahme vorhandener Stammdaten wie Mandantenbezeichnung, Personendaten sowie Berater- und Mandantennummer reduziert sich der manuelle Aufwand erheblich – Fehleingaben bei der Rechtevergabe werden nahezu ausgeschlossen. So ist die Registrierung schnell und unkompliziert abgeschlossen.
Selbstverständlich erfüllt die Datenübertragung dabei die hohen Sicherheitsstandards der DATEV, sodass Sie sich jederzeit auf den Schutz sensibler Informationen verlassen können.
Ihre Vorteile
- Einfacher und durchgängiger Prozess
Mit der MyDATEV Mandantenregistrierung lassen sich direkt aus dem DATEV-Arbeitsplatz DATEV-Cloud-Lösungen und die dazugehörigen Zugangsmedien für Ihre Mandate bestellen und einrichten – alles in einem durchgängigen Prozess. Sie können gleichzeitig mehrere Personen freischalten, bei Bedarf auch mit unterschiedlichen Rechten.
- Weniger Fehler und weniger manueller Aufwand
Im Prozess werden automatisch die Stammdaten aus dem DATEV Arbeitsplatz übernommen, z. B. Mandantenbezeichnung, Personendaten und Ordnungsbegriffe (Berater- und Mandantennummer). Fehleingaben bei der Rechtevergabe für Ihre Mandate sind damit praktisch ausgeschlossen. Die Registrierung ist zügig erledigt.
- Hohe Sicherheit
Für die Übertragung der Daten beim Bestellen und Registrieren gelten die gewohnt hohen Sicherheitsstandards der DATEV.
Cloud-Lösungen für Ihre Mandanten in fünf Schritten
-
Starten und Produkt auswählen
Wählen Sie im DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht das Mandat aus starten Sie unter Cloud-Anwendungen die MyDATEV Mandantenregistrierung. Wählen Sie dort das gewünschte Produkt.
-
Mandate registrieren
Wählen Sie eine bestehende mandantengenutzte Beraternummer aus oder legen Sie eine neue an.
-
Personen definieren
Legen Sie fest, welche Personen das Produkt nutzen sollen. Sollten diese Personen noch kein Zugangsmedium besitzen (DATEV SmartCard oder SmartLogin), bestellen Sie für jede Person DATEV SmartLogin.
-
Cloud-Lösung bestellen
Jetzt müssen Sie noch den Geschäftsbedingungen zustimmen und verbindlich für Ihre Mandate bestellen.
-
Mandanten berechtigen
Nun können Sie direkt im Assistenten Berechtigungen für die Personen vergeben. Wenn Sie selbst keine Administrator-Rechte haben, können Sie Rechte vormerken und sie an Ihren Administrator schicken.
Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Übersicht über die durchgeführten Schritte. Aus der Übersicht können Sie direkt die Mandate über die Bestellung per Mail-Vorlage informieren.