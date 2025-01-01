DATEV Personal-Benchmark online nutzt die große Datenmenge, die in der DATEV-Cloud zur Verfügung steht sowie künstliche Intelligenz, um einen prognostizierten Marktwert für Bewerber und Beschäftigte in Form eines Jahresgesamtbruttos zu errechnen.

Gut zu wissen: DATEV Personal-Benchmark online ist Teil des DATEV Mehrwert-Angebots.

