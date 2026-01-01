Was kostet ein Rechnungsfehler?
Stellen Sie sich vor, eine Rechnung über 12.000 Euro muss wegen eines Fehlers korrigiert werden. Die Zahlung verzögert sich um zwei Wochen.
Welche Auswirkungen hätte das auf die Liquidität Ihres Mandanten?
Beratungskompass
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Werden Rechnungen bereits beim Erstellen geprüft?
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Wo entstehen heute Rückfragen oder Korrekturen?
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Welche Prozessschritte sind noch manuell?
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Können E-Rechnungen automatisiert verarbeitet werden?
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Welche Maßnahmen helfen, den Zahlungseingang zu beschleunigen?
Praxis-Tipp:
Schon kleine Optimierungen im Rechnungsprozess können dazu beitragen, den Cashflow nachhaltig zu stärken.
Sie sind noch nicht bereit für die E-Rechnung?
Wir unterstützen Sie mit passender Software und hilfreichen Informationen rund um die Umsetzung der E-Rechnungspflicht.