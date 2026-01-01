Jetzt E-Rechnungsprozess umsetzen!

Ab dem 1. Januar 2027 sind Kanzleien und Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 800.000 Euro verpflichtet, E-Rechnungen gesetzeskonform zu versenden. Dadurch wird die Zahl der E-Rechnungen im Umlauf weiter steigen. Die seit dem 1. Januar 2025 geltende Empfangspflicht gewinnt damit zusätzlich an Bedeutung: Unternehmen müssen E-Rechnungen empfangen und weiterverarbeiten können. Spätestens jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die eigenen Prozesse auf die E-Rechnung auszurichten und die Voraussetzungen für einen durchgängigen digitalen Rechnungsprozess zu schaffen.