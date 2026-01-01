Ab 2027 wird der Versand von E-Rechnungen verpflichtend. Bereiten Sie Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten schon heute auf die nächsten gesetzlichen Schritte vor – mit den passenden DATEV-Lösungen.

Seit dem 01.01.2025 müssen Unternehmen E-Rechnungen empfangen können. Mit der kommenden Versandpflicht steigt die Bedeutung digitaler Rechnungsprozesse jetzt deutlich:

Ab dem 01.01.2027 gilt die Versandpflicht für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 800.000 Euro.

Ab dem 01.01.2028 folgt die Verpflichtung für alle übrigen Unternehmen.

Für Kanzleien bedeutet das: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Prozesse gemeinsam mit Mandantinnen und Mandanten zukunftssicher aufzustellen.