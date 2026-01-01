Ab 2027 wird der Versand von E-Rechnungen verpflichtend. Bereiten Sie Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten schon heute auf die nächsten gesetzlichen Schritte vor – mit den passenden DATEV-Lösungen.
Seit dem 01.01.2025 müssen Unternehmen E-Rechnungen empfangen können. Mit der kommenden Versandpflicht steigt die Bedeutung digitaler Rechnungsprozesse jetzt deutlich:
- Ab dem 01.01.2027 gilt die Versandpflicht für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 800.000 Euro.
- Ab dem 01.01.2028 folgt die Verpflichtung für alle übrigen Unternehmen.
Für Kanzleien bedeutet das: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Prozesse gemeinsam mit Mandantinnen und Mandanten zukunftssicher aufzustellen.
Denken Sie an die Mandantenbetreuung
Gemeinsam mit Ihren Mandanten die E-Rechnung umsetzen
Mit der Versandpflicht wird die Anzahl elektronischer Rechnungen im Umlauf deutlich steigen. Viele Unternehmen benötigen dabei Unterstützung bei Prozessen, Formaten und gesetzlichen Anforderungen.
Nutzen Sie die E-Rechnung als Chance für eine noch engere digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.
DATEV-Lösungen für Kanzleien
Unsere DATEV-Produkte erfüllen bereits heute alle gesetzlichen Anforderungen und unterstützen Sie dabei, E-Rechnungen sicher zu versenden, zu empfangen und weiterzuverarbeiten.
Nutzen Sie einfach Ihre DATEV-Lösung zur Rechnungsschreibung
Mit den Eigenorganisations-Paketen comfort, classic und compact erstellen und versenden Sie E-Rechnungen schnell und unkompliziert an Ihre Mandantinnen und Mandanten.
Die Lösungen unterstützen Sie dabei, gesetzliche Anforderungen effizient in bestehende Kanzleiprozesse zu integrieren.
Passende Software für Anwaltskanzleien
Mit DATEV Anwalt classic erstellen und versenden Sie E-Rechnungen direkt aus Ihrer Kanzleilösung.
Sie haben spezielle Versandanforderungen?
DATEV SmartTransfer ist eine umfassende Lösung für den Austausch von E-Rechnungen und Geschäftsdokumenten.
Die Lösung eignet sich insbesondere für Kanzleien mit einem hohen monatlichen E-Rechnungsvolumen, unterschiedlichen E-Rechnungsformaten oder speziellen Versand-Anforderungen, die Prozesse automatisieren möchten.
Sie empfangen und verarbeiten bereits E-Rechnungen? Klasse!
Falls nicht, gestalten Sie Ihren Rechnungseingang digital und effizient: Mit DATEV Unternehmen online verarbeiten und archivieren Sie E-Rechnungen rechtssicher und GoBD-konform.
Die Cloud-Lösung bildet den gesamten digitalen Rechnungseingangsprozess ab und unterstützt gemeinsam mit Belege online eine strukturierte und durchgängige Weiterverarbeitung.
Entdecken Sie in der Produkttour die Funktionen und Vorteile von DATEV Unternehmen online und erfahren Sie, wie Sie direkt starten können.