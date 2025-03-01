Unsere Kanzleisoftware DATEV Anwalt classic unterstützt Sie dabei, Ihren E-Rechnungsausgangsprozess durchgängig und einfach zu digitalisieren. Sie können in der Software E-Rechnungen erstellen und direkt versenden.
Seit über 25 Jahren optimieren wir Ihre Rechtsberatungsprozesse mit digitalen Produkten. Im Mittelpunkt steht unsere Lösung für Kanzleiorganisation: DATEV Anwalt classic. Sie passt sich den typischen Kanzleiabläufen an, macht Sie jederzeit auskunftsfähig und ist nahtlos mit anderen DATEV-Lösungen vernetzt. Mit der Software erstellen und versenden Sie E-Rechnungen einfach im gewünschten Format.
So erstellen und versenden Sie E-Rechnungen
- Schreiben Sie Ihre Rechnungen in DATEV Anwalt classic.
- Je nach Ausgabeweg versendet das System die Rechnung entweder direkt per E-Mail oder stellt sie über ein Rechnungseingangsportal für Behörden zur Verfügung.
- Die E-Rechnungen werden automatisch im Aktenkonto gebucht und in der Dokumentenablage gespeichert. Beide Funktionen sind in DATEV Anwalt classic bereits vorhanden und stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
- Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, E-Rechnungen revisionssicher zu archivieren.
Ausblick: DATEV E-Rechnungspostfach (DATEV E-Rechnungsplattform)
Im Laufe des Jahres 2025 wird die Schnittstelle zur Anbindung von Softwarelösungen von Drittanbietern zur Verfügung stehen.
Ausblick: E-Rechnungen versenden über die DATEV E-Rechnungsplattform
Das Portfolio der DATEV ist bestens gerüstet für die kommende E-Rechnungspflicht, sowohl in der Kanzlei als auch bei den Mandanten.
Henning Berger
BHK Berger Heister Kretschmann GmbH
Ihre Produkte für den E-Rechnungsausgang
DATEV Anwalt classic
Mit DATEV Anwalt classic können Sie bequem E-Rechnungen schreiben, versenden und revisionssicher archivieren.
DATEV DMS und DATEV Dokumentenablage
Mit DATEV Anwalt classic erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf die revisionssichere DATEV Dokumentenablage – die Basis Ihrer digitalen Dokumentenorganisation. Hinweis: Für die Revisionssicherheit ist ein Update erforderlich.
DATEV DMS erweitert die Dokumentenablage um Features wie elektronische Workflows für Kanzleiprozesse. Beide Lösungen ermöglichen, dass Sie GoBD-konforme E-Rechnungen speichern und archivieren können.
