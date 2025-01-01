DATEV Info online: Fit für die E-Rechnung: erfolgreiche Umsetzung in der Kanzlei
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
So gelingt die Umsetzung des E-Rechnungseingangs und des -versands über die DATEV- E-Rechnungsplattform.
Ab dem 1. Januar 2025 sind alle Unternehmen gesetzlich verpflichtet, elektronische Rechnungen zu akzeptieren bzw. zu empfangen. Dafür ist es erforderlich, dass Sie und Ihre Mandantinnen und Mandanten den Prozess des Rechnungseingangs anpassen und die passenden Lösungen einsetzen.
Nutzen Sie die gesetzliche Verpflichtung zur E-Rechnung als Chance, Ihre Prozesse zu optimieren. Je strukturierter Sie die Einführung der E-Rechnung in Ihrer Kanzlei angehen, desto reibungsloser wird die Umsetzung verlaufen.
Ein Berufsträger berichtet über seine Erfahrungen und zeigt, wie er die E-Rechnung strukturiert und erfolgreich in seiner Kanzlei eingeführt hat.
Informieren Sie sich frühzeitig und profitieren Sie von optimierten Prozessen, die mit der Einführung der E-Rechnung verbunden sind. Starten Sie jetzt und gestalten Sie Ihre Prozesse effizient!
Themen
-
Erfolgreiche Umsetzung in Ihrer Kanzlei
-
Best Practices vom Berufsträger
-
E-Rechnungspostfach (E-Rechnungsplattform)
o Registrierung/Inbetriebnahme
o Empfang
o Versand
-
Nächste Schritte und Unterstützungsangebote
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleien, die die E-Rechnung einführen wollen.
Dauer
Ca. 1,5 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Henning Berger
Steuerberater
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.