So gelingt die Umsetzung des E-Rechnungseingangs und des -versands über die DATEV- E-Rechnungsplattform.

Ab dem 1. Januar 2025 sind alle Unternehmen gesetzlich verpflichtet, elektronische Rechnungen zu akzeptieren bzw. zu empfangen. Dafür ist es erforderlich, dass Sie und Ihre Mandantinnen und Mandanten den Prozess des Rechnungseingangs anpassen und die passenden Lösungen einsetzen.

Nutzen Sie die gesetzliche Verpflichtung zur E-Rechnung als Chance, Ihre Prozesse zu optimieren. Je strukturierter Sie die Einführung der E-Rechnung in Ihrer Kanzlei angehen, desto reibungsloser wird die Umsetzung verlaufen.

Ein Berufsträger berichtet über seine Erfahrungen und zeigt, wie er die E-Rechnung strukturiert und erfolgreich in seiner Kanzlei eingeführt hat.

Informieren Sie sich frühzeitig und profitieren Sie von optimierten Prozessen, die mit der Einführung der E-Rechnung verbunden sind. Starten Sie jetzt und gestalten Sie Ihre Prozesse effizient!