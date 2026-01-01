Souverän in einer lauten Welt

Das Postfach quillt über, das Handy vibriert, der nächste Kunde wartet schon. Informationen erreichen uns permanent und über viele verschiedene Kanäle. Die Reizüberflutung der modernen Welt überfordert oft Körper und Geist. Doch dagegen lässt sich etwas tun.

Fokus bitte: Fünf Wege zu einem klaren Kopf

Konzentration ist kein Zufall: Mit diesen Strategien trainieren Sie Ihre Aufmerksamkeit, arbeiten effizienter – und behalten auch im Chaos die Übersicht.

Frühjahr 2026: Fristen, Grenzwerte und Neuerungen

Bis Ende März stehen für viele Arbeitgeber wichtige Anzeige- und Zahlungspflichten an. Gleichzeitig gelten neue Grenz- und Rechenwerte in Lohnabrechnung, Sozialversicherung und Steuerrecht. Auch bei E-Rechnung und Vergaberecht gibt es Entwicklungen. Unser Überblick zeigt, was jetzt konkret zu prüfen ist.

Jetzt die E-Rechnung einführen

Warum Sie damit nicht bis zum Ende der Übergangsfrist warten sollten. Wer jetzt startet, kann die Vorteile der Automatisierung voll ausschöpfen und spart später Zeit und Aufwand.

Neue Produkttour zu DATEV Unternehmen online

DATEV Unternehmen online dient der individuellen Zusammenarbeit zwischen Mandant und Kanzlei. Schlüssel ist der digitale Belegaustausch und das integrierte Belegarchiv. Daneben gibt es viele weitere Optionen. Mit der neuen Klicktour lernen Sie Unternehmen online in wenigen Minuten kennen.

Deutsche Rentenversicherung prüft mittels KI

In Zukunft wird eine Künstliche Intelligenz die DRV bei der Vorauswahl von Betriebsprüfungen unterstützen, indem sie Auffälligkeiten identifiziert.