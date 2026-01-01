Die Zukunft der Unternehmen liegt in der Cloud: Denn Geschäftsprozesse,
Zusammenarbeit und Wertschöpfung verändern sich und finden häufig in der Cloud statt. Kunden, Partner und Mitarbeitende erwarten heute vernetzte, digitale und jederzeit verfügbare Prozesse. Und das funktioniert dauerhaft nur in der Cloud.
Deshalb verlagern Softwareanbieter ihre Lösungen dorthin, und deshalb werden künftig auch immer mehr DATEV-Lösungen aus der Cloud kommen. Für Unternehmen bedeutet das: eine neue Grundlage für effizientere Abläufe, bessere Zusammenarbeit und schnellere Entscheidungen.
Das sind die Vorteile der Cloud-Anwendungen:
- Sie erlauben ein mobiles Arbeiten aufverschiedenen Endgeräten.
- Datenflüsse zwischen Unternehmen, ihren Steuerberatungskanzleien und Institutionen werden automatisiert.
- Entwicklungszyklen sind kürzer, Updates werden kurzfristig ausgeliefert.
- Die Benutzeroberflächen sind intuitiv.
Das haben Unternehmen davon:
- Mehr Planungssicherheit und Aktualität
Weniger Wartungsaufwand für ihre Systeme, denn sie sind dauerhaft aktuell durch automatische Updates und integrierte gesetzliche Anpassungen.
- Eine entlastete IT-Struktur mit weniger Risiken
Weniger lokaler Infrastruktur, zentrale Funktionen und technische Basisleistungen schaffen Freiraum für andere IT-Aufgaben.
- Besser Integration in vorhandene Unternehmenssysteme
Standardisierte Schnittstellen und durchgängige Datenflüsse erlauben eine engere Vernetzung mit vorhandenen ERP- und HR-Systemen bei gleichzeitig höherer Datenqualität.
Mehr als nur IT
Damit aber die Abläufe transparenter und die Systeme flexibler werden, muss auch die Prozess- und Systemlandschaft im Unternehmen überdacht werden.
Der Weg in die Cloud ist für die Anwender kein reines IT-Projekt. Eine frühzeitige und solide Vorbereitung ist dabei eindeutig empfehlenswerter als eine Ad-hoc-Umstellung. DATEV begleitet die Anwender deshalb von der Orientierung bis zur Umsetzung. Step by step.
Mehr dazu
Weitere Details, wie eine Umstellung in die Cloud abläuft und wie Sie mit der Vorbereitung darauf beginnen können, lesen Sie hier: Ihr Weg in die Cloud