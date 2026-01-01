Damit aber die Abläufe transparenter und die Systeme flexibler werden, muss auch die Prozess- und Systemlandschaft im Unternehmen überdacht werden.

Der Weg in die Cloud ist für die Anwender kein reines IT-Projekt. Eine frühzeitige und solide Vorbereitung ist dabei eindeutig empfehlenswerter als eine Ad-hoc-Umstellung. DATEV begleitet die Anwender deshalb von der Orientierung bis zur Umsetzung. Step by step.