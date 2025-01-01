DATEV Unternehmen online ist der Dreh- und Angelpunkt für die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten – für die Finanzbuchführung und die Lohnabrechnung.
Bei Unternehmen online profitieren Sie unter anderem von diesen Vorteilen:
- Belege & Dokumente lassen sich digital mit Mandanten austauschen – immer aktuell, jederzeit abrufbar.
- Die Finanzbuchführung & die Lohnabrechnung werden effizient gestaltet – durchgängig digital.
- Es ist eine sichere Cloud-Lösung – mit ortsunabhängigem Zugriff für Sie und Ihre Mandanten.
Entdecken Sie in der neuen Produkttour, wie DATEV Unternehmen online Ihre Arbeitsabläufe verbessert und gleichzeitig Ihnen und Ihren Mandanten wertvolle Zeit spart. Zu Beginn der Tour wählen Sie, ob Sie DATEV Unternehmen online erstmals für Ihre Kanzlei kennenlernen oder eine Produkttour für Mandantinnen und Mandanten ohne bisherigen Einsatz von DATEV Unternehmen online erstellen möchten, um eine moderne und digitale Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Lernen Sie die Inhalte der Produkttour kennen
Wie Ihr Mandant die Buchführung vorbereiten kann:
- Wie er Belege digital mit Ihnen austauscht,
- Zahlungen verwaltet,
- Wie er seine Kasse verwaltet,
- Verkaufsbelege erstellt und versendet.
Oder
Wie Ihre Mandantin die Lohnabrechnung vorbereiten kann:
- Was beim Eintritt neuer Mitarbeiter zu tun ist, wenn ein Mitarbeiter erkrankt.
- Wie Personalunterlagen mit der Kanzlei ausgetauscht werden oder
- Wie sich Mitarbeiterstammdaten ändern lassen.
- Wie variable Monatsdaten oder
- An- und Abwesenheiten erfasst werden.
Daneben können Sie sich ansehen, wie Sie Auswertungen der Finanzbuchführung und der Personalwirtschaft bereitstellen.
Natürlich werden auch Grundbegriffe wie Stammdaten oder Monatsdaten sowie die Grundlagen zu DATEV Unternehmen online kurz erklärt.
Zu jedem Schritt in der Tour sehen Sie grobe Zeitangaben, wie lange dieser Abschnitt dauert. So können Sie Schritt für Schritt alles durchgehen, was für Sie momentan relevant ist und wissen jederzeit, wieviel Zeit Sie dafür brauchen. Für die gesamte Produkttour mit allen Funktionen benötigen Sie weniger als 30 Minuten.
Produkttour weiterempfehlen
Wenn Sie die Produkttour zu DATEV Unternehmen online einem Mandanten empfehlen möchten, lässt sie sich einfach per Klick weitersenden.
Sparen Sie wertvolle Zeit, unterstützen Ihre Mandanten beim Einstieg in die digitale Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei und schaffen eine optimale Grundlage für effiziente Prozesse.
Hier geht es zur neuen Produkttour DATEV Unternehmen online: