Größere Unternehmen und der gehobene Mittelstand stehen bei der Einführung der E‑Rechnung vor besonderen Herausforderungen: ein hohes Belegvolumen, individuelle Kundenanforderungen, heterogene IT‑Systemlandschaften sowiezusätzliche Anforderungen bei internationaler Geschäftstätigkeit.

Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern und erste B2B‑Umstellungen zeigen jedoch: Wer frühzeitig strukturiert plant, kann diese Komplexität beherrschen und gleichzeitig operative Vorteile erzielen.

