Größere Unternehmen und der gehobene Mittelstand stehen bei der Einführung der E‑Rechnung vor besonderen Herausforderungen: ein hohes Belegvolumen, individuelle Kundenanforderungen, heterogene IT‑Systemlandschaften sowiezusätzliche Anforderungen bei internationaler Geschäftstätigkeit.
Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern und erste B2B‑Umstellungen zeigen jedoch: Wer frühzeitig strukturiert plant, kann diese Komplexität beherrschen und gleichzeitig operative Vorteile erzielen.
Erfahrungen aus der Einführung von E Rechnungen:
1. Standardlösungen allein greifen zu kurz
Viele Unternehmen verlassen sich zunächst auf integrierte Standardlösung ihrer Rechnungsschreibung. In der Praxis führt das häufig zu Nacharbeiten, sobald der elektronische Versand im größeren Umfang relevant wird - insbesondere dann, wenn zentrale Anforderungen nicht berücksichtigt wurden.
Learning: Empfang und Versand müssen als durchgängiger Prozess konzipiert werden.
2. Empfängerorientierung ist kein Detail, sondern Voraussetzung
Gerade bei hohen Volumina zeigte sich: Technisch valide E‑Rechnungen erfüllen nicht automatisch die Anforderungen der Rechnungsempfänger. Nicht abgestimmte Formateoder Datenstrukturen führen zu Ablehnungen und zusätzlichem Klärungsaufwand.
Learning: Empfängerorientierung ist bei hohem Rechnungsaufkommen erfolgskritisch.
3. Standardisierte Prozesse schlagen Systemvielfalt
ERP‑, Faktura‑ und Vorsysteme sind in größeren Organisationen selten einheitlich. Herausforderungen entstehen meist nicht durch dieSysteme selbst, sondern durch fehlende Standards bei Prozessen, Formaten und Daten.
Learning: Einheitliche Prozesse sind wichtiger als vielfältige IT‑Systeme.
4. Zeitdruck erhöht operative Risiken
Unternehmen, die die Einführung hinauszögerten, berichten von höherem Projektaufwand, Übergangslösungen und interner Unsicherheit. Frühstarter hingegen integrierendie E‑Rechnung schrittweise in ihre bestehenden IT‑Infrastrukturen.
Learning: Frühzeitige Vorbereitung reduziert Risiken, insbesondere bei hohem Belegvolumen.
5. Automatisierungspotenzial wächst mit der Unternehmensgröße
Nach der Umstellung berichten viele größere Unternehmen von stabileren Abläufen, weniger manueller Nacharbeit, geringeren Fehlerquoten und schnelleren Durchlaufzeiten – trotz hoher Komplexität.
Learning: Die E‑Rechnung wird bei großen Volumina zum echten Effizienzhebel.
Fazit
Die Praxis zeigt: Für größere Unternehmen ist die E‑Rechnung weniger ein reiner Formatwechsel als eine strategische Prozessentscheidung. Wer jetzt handelt, reduziert Risiken, vermeidet Zusatzkosten und nutzt die Chance für nachhaltig bessere Prozesse.
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