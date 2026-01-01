Gehaltsvergleiche mit DATEV Personal-Benchmark online liefern grafisch aufbereitete Vergütungsstrukturen. Sie helfen, Personal zu gewinnen und zu binden.
Das Gehalt ist nach wie vor ein entscheidender Faktor für die Motivation und die Arbeitszufriedenheit von Arbeitnehmern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen angemessen bezahlt werden. Ein Gehaltsvergleich mit DATEV Personal-Benchmark online bringt Licht ins Dunkel. Derartige Datenanalysen tragen dazu bei, leichter Fachpersonal für sich zu gewinnen und Mitarbeiter besser an das Unternehmen zu binden.
Kennzahlen aus dem Lohn liefern wichtige Hinweise, wie ein Unternehmen im Branchenvergleich beim Gehaltsgefüge dasteht. Mit Hilfe der Online-Anwendung DATEV Personal-Benchmark online verschaffen Sie sich einen Überblick über die marktüblichen Vergütungsstrukturen.
So funktioniert der Gehaltsvergleich mit DATEV Personal-Benchmark online
Anhand anonymisierter Echtdaten werden Gehaltsvergleiche einfach und visuell in Form von Grafiken dargestellt. Neben dem Beruf können weitere Parameter wie der genaue Ort auf Postleitzahlenebene, die Unternehmensbranche, die Anzahl der Mitarbeiter, das Alter, der Ausbildungsabschluss und die Betriebszugehörigkeit berücksichtigt werden. Die Anwendung errechnet mit Hilfe künstlicher Intelligenz eine Prognose für den Marktwert eines Mitarbeiters oder Bewerbers (Jahresbrutto). Im Anschluss an die Analyse stehen Ihnen Auswertungen direkt zur Verfügung und können Sie bei Einstellungs- und Mitarbeitergesprächen optimal unterstützen. Alle gesetzlichen Vorgaben der GoBD und DS-GVO für die sensiblen Personaldaten werden eingehalten.
Der Gehaltsvergleich mit DATEV Personal Benchmark online bietet durch seine grafische Darstellung einen einfachen Einstieg, um mit komplexen Big-Data-Analysen zu arbeiten.
Gehaltsextras entwickeln, um Mitarbeitende zu binden
Neben der klassischen Gehaltserhöhung gibt es weitere Möglichkeiten, das Gehalt für Mitarbeitende zu optimieren. Denn manchmal sind kleine Gehaltserhöhungen ernüchternd – schließlich landet die Hälfte davon beim Staat. Viel rentabler kann es sein, wenn der Betrieb zusätzlich noch geldwerte Extras zahlt.
Gerade kleine Firmen haben über steuerlich begünstigte Zusatzleistungen gute Chancen, Personal zu gewinnen. Das ist für beide Seiten oft interessanter als die reine Lohnerhöhung um ein paar Euros.
Denn die Beachtung der individuellen Lebenssituation und der Präferenzen des Mitarbeiters sichert langfristig Bindung und Einsatz. Wer zum Beispiel die Gesundheit der Mitarbeitenden fördern möchte, kann dies in Form von Benefits tun. Durch individuelle Benefits heben Sie sich außerdem von anderen Arbeitgebern ab und steigern Ihre Attraktivität als Arbeitgeber. Ganz davon abgesehen, dass Sie sich als Arbeitgeber auf diese Weise Abgaben sparen und die Lohnnebenkosten Ihres Unternehmens senken.
Eine große Auswahl an Benefit-Lösungen steht Ihnen bei DATEV zur Verfügung. Im Ökosystem ergänzen die DATEV-Marktplatz Partner das Angebot der Gehaltextras.
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DATEV Personal-Benchmark online nutzt die große Datenmenge, die in der DATEV-Cloud zur Verfügung steht, sowie künstliche Intelligenz, um einen prognostizierten Marktwert für Ihre neuen Angestellten in Form eines Jahresgesamtbruttos zu errechnen.