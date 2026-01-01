Wenn andere schlafen oder ihre Freizeit genießen, müssen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten. Dafür erhalten Sie Zuschläge zusätzlich zum vereinbarten Arbeitsentgelt. Sie sind teilweise steuerfrei. Ein Überblick für lohnabrechnende Stellen.

Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge, kurz SFN-Zuschläge, sind ein wichtiger Bestandteil der Lohn- und Gehaltsabrechnung in Deutschland. Sie können freiwillig durch den Arbeitgeber gezahlt werden oder sind im Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder einzelvertraglich geregelt. Für Lohnsachbearbeiter und -bearbeiterinnen ist es also entscheidend, die Regeln und Vorschriften für diese Zuschläge zu verstehen und korrekt anwenden zu können.