Jeder Mensch lernt anders. Sich aber nur auf eine Methode zu konzentrieren, führt meist nicht zum Erfolg. Unsere Übersicht hilft, Lernstrategien gezielt zu kombinieren.
Der Visuelle
Dieser Typ verarbeitet Informationen am besten, wenn er sie optisch erfasst – etwa in Grafiken, Diagrammen oder Bildern. Wissenschaftlich betrachtet führt eine rein visuelle Wissensvermittlung nicht zwingend zum höheren Lernerfolg. Im beruflichen Kontext sind Visualisierungen gleichwohl hilfreich.
Der Auditive
Er versteht und behält Inhalte besser, wenn sie gehört werden – in Vorträgen, Gesprächen oder Podcasts. Für die Weiterbildung bedeutet das: Audiomaterial kann nützlich sein. Sich allein auf das Hören zu konzentrieren, reicht für den Lernerfolg aber meist nicht aus
Der Lesend-Schreibende
Der Schreibtyp speichert Informationen am besten durch Lesen und eigenes Mitschreiben von Texten. Allerdings gilt auch hier: Es ist sinnvoll, schriftliche Unterlagen und Notizen bereitzustellen – jedoch kombiniert mit anderen Lehrmethoden.
Der Kinästhetische
Kinästhetische Lerner bevorzugen praktische Erfahrungen und physische Interaktion mit dem Lehrstoff. Doch Lernen ist mehr als nur Wahrnehmen. Für die Praxis heißt das: Aktivübungen, Simulationen und „Learning by Doing“ einbauen, aber nur ergänzend.
Der Pragmatische
Praxisorientierte Lerner möchten neues Wissen unmittelbar anwenden und überprüfen. In der betrieblichen Weiterbildung wird ein solcher Fokus geschätzt. Für Pragmatiker sind Übungsaufgaben, Fallstudien und ein schneller Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag besonders motivierend und wirkungsvoll.
Der Reflektierende
Diese Lerner beobachten neue Inhalte zunächst in Ruhe und denken gründlich darüber nach, bevor sie selbst aktiv handeln. Tipp: Im beruflichen Lernen profitieren die Reflektierer davon, wenn man ihnen Zeit für Beobachtung, Analyse und selbstständiges Durchdenken neuer Inhalte und Lehrstoffe gibt.
Der Theoretische
Theoretiker bevorzugen abstrakte Informationen, Modelle und logische Zusammenhänge. Sie profitieren aber auch davon, wenn theoretisches Wissen mit Beispielen, praxisnahen Anwendungen und strukturierter Reflexion verknüpft wird, sodass sich die Modelle auf reale Situationen übertragen lassen und dadurch ein tieferes Verständnis entsteht.