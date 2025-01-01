Vorteile von Videokonferenzen

... zwischen DATEV und Mitgliedern:

  • Der persönliche Austausch kann schnell und flexibel über verschiedene Endgeräte stattfinden.
  • Es können mehrere Personen teilnehmen.
  • Sie können das Gespräch oder die Zusammenarbeit visuell unterstützen.

... zwischen Steuerberatern und Mandantschaft:

  • Sie können Mandantinnen und Mandanten ortsunabhängig betreuen.
  • Sie können sich ortsunabhängig mit unterschiedlichen Gruppen austauschen, z. B. Mandant und IT-Haus.
  • Das Gespräch lässt sich visuell unterstützen, z. B. durch Kurzpräsentationen oder Führung durch einzelne Programme per gezeigtem Desktop.
  • Durch die Verwendung moderner Kommunikationskanäle besteht die Chance, mehr digitale Mandate zu gewinnen.

Netiquette

  • Technik testen

    Testen Sie Ihre Technik, bevor es losgeht, und richten Sie eine passende Kameraposition ein.


    Wenn Sie mögen, unterstützt DATEV mit einem kurzen Technik-Check vorab. Wenden Sie sich dazu einfach an Ihren kundenverantwortlichen DATEV-Mitarbeiter.

  • Mikro stummschalten

    Schalten Sie Ihr Audio auf stumm, wenn Sie nicht sprechen.

  • Ruhigen Ort suchen

    Minimieren Sie Unterbrechungen, indem Sie einen ruhigen Ort wählen.

  • Videoübertragung

    Bitte schalten Sie Ihre Kamera ein, damit Ihr Gegenüber Sie sehen kann. Niemand spricht gerne ins Leere.

  • Kopfhörer verwenden

    Tragen Sie Kopfhörer und verwenden Sie wegen des Echos das integrierte Microfon.

  • Wortmeldung

    Nutzen Sie den Chat oder die Funktion "Hand heben" als Signal einer Wortmeldung.

  • Deutlich sprechen

    Sprechen Sie nacheinander, deutlich und in einer normalen Lautstärke.

  • Audio/Video eingefroren?

    Deaktivieren Sie in diesem Fall die Kamera, um die Verbindungsleistung zu verringern.

Besprechungen in Microsoft Teams

Sie können sich über Ihren Kalender, eine Einwahlnummer und die Konferenz-ID teilnehmen oder sich als Gast über das Internet anmelden.

