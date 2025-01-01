Vorteile von Videokonferenzen
... zwischen DATEV und Mitgliedern:
- Der persönliche Austausch kann schnell und flexibel über verschiedene Endgeräte stattfinden.
- Es können mehrere Personen teilnehmen.
- Sie können das Gespräch oder die Zusammenarbeit visuell unterstützen.
... zwischen Steuerberatern und Mandantschaft:
- Sie können Mandantinnen und Mandanten ortsunabhängig betreuen.
- Sie können sich ortsunabhängig mit unterschiedlichen Gruppen austauschen, z. B. Mandant und IT-Haus.
- Das Gespräch lässt sich visuell unterstützen, z. B. durch Kurzpräsentationen oder Führung durch einzelne Programme per gezeigtem Desktop.
- Durch die Verwendung moderner Kommunikationskanäle besteht die Chance, mehr digitale Mandate zu gewinnen.
Besprechungen in Microsoft Teams
Sie können sich über Ihren Kalender, eine Einwahlnummer und die Konferenz-ID teilnehmen oder sich als Gast über das Internet anmelden.
