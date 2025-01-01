Digitale DATEV-Kanzlei: Die Kriterien für 2025
Prüfen Sie jetzt den Digitalisierungsgrad Ihrer Kanzlei! Für das Label 2025 können Sie sich bis 31.12.2025 qualifizieren. Ab Januar 2026 startet die Vergabe des Labels 2026.
Bereich Rechnungswesen
- Digitalisierungsquote Primanotabuchungen: 75% (unverändert)
- Digitalisierungsquote Bank: 80% (unverändert)
- Anteil Mandanten mit digitalen Belegen: 60% (erhöht um 10 Prozentpunkte)
Bereich Personalwirtschaft
- Digitalisierungsquote Bewegungsdaten: 25% (erhöht um 15 Prozentpunkte)
- Anteil Mandanten mit digitalen Arbeitnehmerauswertungen: 15% (erhöht um 5 Prozentpunkte)
Bereich Steuern
- Anteil Mandanten mit digitalen ESt-Belegen: 5% (unverändert)
Bereich Kanzleimanagement
- Digitalisierungsquote Rechnungsausgang: 60% (erhöht um 40 Prozentpunkte)
Die angegebenen Quoten sind Mindestwerte.
So erhalten Sie das Label Digitale Kanzlei
Digitalisierungsgrad bestimmen
Ihren individuellen Digitalisierungsgrad können Sie über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen lassen.
Wenden Sie sich dazu an Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren Ansprechpartner bei DATEV. Sie werden mit Ihnen das DATEV Digitalisierungs-Cockpit durchlaufen und prüfen, ob Sie die Kriterien für das Label Digitale DATEV-Kanzlei erfüllen.
Kundenstimmen
Diese Vermarktungsmöglichkeiten bietet Ihnen DATEV
Wir weisen für Sie das Label Digitale DATEV-Kanzlei in Ihrem Kanzleiprofil auf DATEV SmartExperts aus, sodass potenzielle Mandanten Ihre digitale Kanzlei finden können.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Label und den Banner Digitale DATEV-Kanzlei auf DATEV MyMarketing kostenfrei herunterzuladen und anschließend auf Ihrer Kanzlei-Website zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter DATEV MyMarketing.
Internetseite für Mandanten
Verlinken Sie die Internetseite für Mandanten und informieren Sie über Ihre Auszeichnung. So präsentieren Sie die Vorteile einer Digitalen DATEV-Kanzlei.