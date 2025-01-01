DATEV Personal-Managementsystem classic

Sie können Mitarbeiter-Stammdaten erfassen, verwalten und in direkt zugewiesene Dokumente ablegen. Urlaube und Fehlzeiten lassen sich bequem über den grafischen Kalender buchen und darstellen. Sensible Personaldaten stehen immer strukturiert und zentral zur Verfügung und lassen sich individuell erweitern. Dadurch kann auch der Werdegang und die Entwicklung der Mitarbeitenden jederzeit nachverfolgt werden. Die gespeicherten Personaldaten stehen auch für Statistiken und Berichte, zum Erstellen von Schriftverkehr und Dokumenten oder zur Terminüberwachung bereit. Die funktionale Schnittstelle zur DATEV-Lohnsoftware ermöglicht einen einfachen und schnellen Datenaustausch für die Lohnabrechnung.

HR-Software unserer DATEV-Marktplatz Partner

Alle Mitarbeiterdaten und Dokumente werden zentral gepflegt und verwaltet. Abwesenheiten sowie die Zeiterfassung können zeitsparend digital von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erfasst werden – und müssen von Ihnen oder Ihrem Personal-Verantwortlichen nur noch freigegeben werden. Diese automatisierten Prozesse entlasten beide Seiten. Der Mitarbeiter-Self-Service hält HR-Verantwortlichen den Rücken frei. Lohnrelevante Daten werden sicher über den DATEV Lohnimportdatenservice in die DATEV-Lohnsoftware übermittelt.