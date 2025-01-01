Setzen Sie auf eine smarte IT und nutzen Sie Ihre DATEV-Software direkt aus dem DATEV-Rechenzentrum, dem physischen Ort der DATEV-Cloud. DATEV-SmartIT ist sicher, komfortabel und einfach gehalten. Die ideale Lösung für Kanzleien, in denen maximal acht Nutzer gleichzeitig mit DATEV-Software arbeiten.