DATEV-SmartIT

Mit DATEV-SmartIT arbeiten Sie, wie Sie es auch sonst gewohnt sind. In einer modernen Desktop-Umgebung stellen wir Ihnen Ihre DATEV-Software sowie ausgewählte Nicht-DATEV-Software inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365 bereit.

Ihre Vorteile beim Start mit DATEV

  • Maximale Sicherheit und stets aktuelle Software

    Die Basis von DATEV-SmartIT bildet das DATEV-Rechenzentrum in Deutschland, das seit Jahren nach ISO/IEC 27001 ( L I N K  auf https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-cloud-sourcing/datev-smartit/zertifizierungen/ ) zertifiziert ist. Sie profitieren von einem hohen Viren-, Daten- und Zugriffsschutz sowie regelmäßiger Datensicherung. Die Prozesse und das interne Kontrollsystem werden einer regelmäßigen Bewertung nach ISAE 3402 Typ 2 unterzogen.
    Mit DATEV-SmartIT nutzen Sie aktuelle Software, ohne selbst installieren zu müssen. DATEV kümmert sich um Updates, Wartungen und den Betriebs Ihres Servers im Rechenzentrum.

  • Effizient und modern arbeiten

    Mit DATEV-SmartIT haben Sie flexibel Zugriff auf Ihre Daten, zeit- und ortsunabhängig. Dabei können Sie ihr Endgerät frei wählen, Sie benötigen lediglich Internetzugriff.
    Durch eine gemeinsame Daten-Bearbeitung entstehen effiziente Prozesse sowie eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten.
    Übrigens: DATEV-SmartIT ist auch ideal für den Einsatz bei Ihren Mandanten geeignet.

    In DATEV-SmartIT können Sie auch Nicht-DATEV-Software einsetzen. So erweitern Sie Ihr Software-Portfolio im Rahmen des digitalen Ökosystems. Eine Übersicht der in DATEV-SmartIT technisch lauffähigen Lösungen finden Sie hier . ( L I N K https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-cloud-sourcing/datev-smartit/drittanbieter-loesungen-in-datev-smartit/ )

    Auch Ihre eigenen Microsoft-365-Lizenzen sind in DATEV-SmartIT nutzbar.

  • Interaktives Online-Serviceportal

    Das kostenfreie Serviceportal steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und ermöglicht eine effiziente Administration Ihrer DATEV-SmartIT. Sie können zum Beispiel Ihre Nutzer selbst verwalten, Passwörter zurücksetzen oder anstehende Wartungen und Updates einsehen.

  • Einfach starten (und wechseln)

    Sie richten Ihren Zugang bequem mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten (inkl. Videos, Anleitungen und Hilfe-Bot) selbst ein – kostenfrei und schnell. Die Weiterempfehlungsquote für den Assistenten liegt bei über 90%.
    Für den Fall, dass Sie irgendwann gestiegene Anforderungen haben, für die DATEV-SmartIT nicht mehr ausreicht, wechseln Sie einfach und schnell in die nächstgrößere Lösung DATEVasp.

Digitales DATEV-Ökosystem - Drittanbieter-Lösungen nutzen

Sie haben die Möglichkeit, Software-Lösungen von Drittanbietern direkt in DATEV-SmartIT zu nutzen. So erweitern Sie Ihr Software-Portfolio im Rahmen des digitalen Ökosystems und können damit Workflows effizienter gestalten. Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle in DATEV-SmartIT technisch lauffähigen Lösungen.Informieren Sie sich hier. ( L I N K auf Service-Seite https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-cloud-sourcing/datev-smartit/drittanbieter-loesungen-in-datev-smartit/)

So einfach ist das Arbeiten mit DATEV-SmartIT

Leistungen

  • Basisplattform zur Nutzung von DATEV-Software sowie ausgewählten Lösungen, die nicht von DATEV kommen
  • Bis zu acht gleichzeitige Anwender (und bis zu 20 administrierte Anwender)
  • Laufende Aktualisierung Ihrer Software, inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365 (kundeneigene Lizenzen)
  • Microsoft Exchange/ Microsoft Exchange online
  • 100 GB kostenfreies Datenspeichervolumen (optional erweiterbar)
  • 3-Tages-Sicherung Ihrer Daten (erweiterbar auf 30 Tage)
  • plus weitere, zusätzlich buchbare Zusatzmodule

Eine Direktbestellung von DATEV-SmartIT über den Shop ist nicht möglich. Nutzen Sie bei Interesse bitte  Kontaktmöglichkeit oben rechts auf dieser Seite.

Eine Übersicht der Module finden Sie im DATEV-Shop, Art.Nr. 62130

Hier: Kundenstimme Elisa Waltereit

 

Drei Schritte zur Lösung DATEV-SmartIT

  1. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns
    Vereinbaren Sie ein kostenfreies, individuelles Online-Beratungsgespräch .
  2. Wir besprechen gemeinsam Ihre Anforderungen
    Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an ein IT-Outsourcing und beraten Sie.
  3. Sie richten DATEV-SmartIT selbst ein
    Ihren Zugang zu DATEV-SmartIT richten Sie ganz einfach, kostenfrei und schnell mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten selbst ein.