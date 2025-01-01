Mit DATEV-SmartIT arbeiten Sie, wie Sie es auch sonst gewohnt sind. In einer modernen Desktop-Umgebung stellen wir Ihnen Ihre DATEV-Software sowie ausgewählte Nicht-DATEV-Software inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365 bereit.
Ihre Vorteile beim Start mit DATEV
Digitales DATEV-Ökosystem - Drittanbieter-Lösungen nutzen
Sie haben die Möglichkeit, Software-Lösungen von Drittanbietern direkt in DATEV-SmartIT zu nutzen. So erweitern Sie Ihr Software-Portfolio im Rahmen des digitalen Ökosystems und können damit Workflows effizienter gestalten. Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle in DATEV-SmartIT technisch lauffähigen Lösungen.Informieren Sie sich hier. ( L I N K auf Service-Seite https://www.datev.de/web/de/mydatev/datev-cloud-sourcing/datev-smartit/drittanbieter-loesungen-in-datev-smartit/)
So einfach ist das Arbeiten mit DATEV-SmartIT
Leistungen
- Basisplattform zur Nutzung von DATEV-Software sowie ausgewählten Lösungen, die nicht von DATEV kommen
- Bis zu acht gleichzeitige Anwender (und bis zu 20 administrierte Anwender)
- Laufende Aktualisierung Ihrer Software, inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365 (kundeneigene Lizenzen)
- Microsoft Exchange/ Microsoft Exchange online
- 100 GB kostenfreies Datenspeichervolumen (optional erweiterbar)
- 3-Tages-Sicherung Ihrer Daten (erweiterbar auf 30 Tage)
- plus weitere, zusätzlich buchbare Zusatzmodule
Eine Direktbestellung von DATEV-SmartIT über den Shop ist nicht möglich. Nutzen Sie bei Interesse bitte Kontaktmöglichkeit oben rechts auf dieser Seite.
Drei Schritte zur Lösung DATEV-SmartIT
- Vereinbaren Sie einen Termin mit uns
Vereinbaren Sie ein kostenfreies, individuelles Online-Beratungsgespräch .
- Wir besprechen gemeinsam Ihre Anforderungen
Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an ein IT-Outsourcing und beraten Sie.
- Sie richten DATEV-SmartIT selbst ein
Ihren Zugang zu DATEV-SmartIT richten Sie ganz einfach, kostenfrei und schnell mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten selbst ein.