Mit den IT-Outsourcing-Lösungen von DATEV lässt sich Ihre DATEV-Software ideal in Ihre betriebswirtschaftlichen Abläufe einbinden. Ihre Anwendungen und Daten befinden sich nicht mehr auf dem lokalen Arbeitsplatz oder im Firmen- bzw. Verwaltungsnetzwerk, sondern liegen sicher im DATEV-Rechenzentrum, dem physischen Ort der DATEV-Cloud.
Lagern Sie Ihre IT aus und profitieren Sie von mehr Sicherheit, Aktualität und Flexibilität.
So funktioniert IT-Outsourcing
IT-Outsourcing-Varianten
Standardisierte Lösung
- DATEV-SmartIT: Bis zu acht gleichzeitige User
- Vertragspartner: DATEV
Individuelle Lösung
- DATEVasp: Modulare Lösung für individuelle Anforderungen oder mehrere Standorte
- Vertragspartner: DATEV
Partner Lösung
- PARTNERasp: Hosting-Lösung eines zertifizierten DATEV Solution Partners
- Persönliche Ansprechpartner vor Ort für lokale IT
- Vertrag mit DATEV Solution Partner
