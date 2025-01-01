DATEVasp

Mit DATEVasp arbeiten Sie, wie Sie es auch sonst gewohnt sind. In einer modernen Desktop-Umgebung stellen wir Ihnen Ihre gewünschte Software, ob von DATEV oder nicht von DATEV, bereit. Sie entlasten Personalkapazitäten, erhöhen Ihre IT-Sicherheit, sind technisch auf aktuellem Stand und reduzieren Ihre Kapitalbindung.

Ihre Vorteile beim Start mit DATEV

  • Maximale Sicherheit und stets aktuelle Software

    Die Basis von DATEV-SmartIT bildet das DATEV-Rechenzentrum in Deutschland, das seit Jahren nach ISO/IEC 27001 ( L I N K ! ) zertifiziert ist. Sie profitieren von einem hohen Viren-, Daten- und Zugriffsschutz sowie regelmäßiger Datensicherung. Die Prozesse und das interne Kontrollsystem werden einer regelmäßigen Bewertung nach ISAE 3402 Typ 2 unterzogen.
    Mit DATEV-SmartIT nutzen Sie aktuelle Software, ohne selbst installieren zu müssen. DATEV kümmert sich um Updates, Wartungen und den Betriebs Ihres Servers im Rechenzentrum.

  • Effizient und modern arbeiten

    Mit DATEV-SmartIT haben Sie flexibel Zugriff auf Ihre Daten, zeit- und ortsunabhängig. Dabei können Sie ihr Endgerät frei wählen, Sie benötigen lediglich Internetzugriff.
    Durch eine gemeinsame Daten-Bearbeitung entstehen effiziente Prozesse sowie eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten.
    Übrigens: DATEV-SmartIT ist auch ideal für den Einsatz bei Ihren Mandanten geeignet.

    In DATEV-SmartIT können Sie auch Nicht-DATEV-Software einsetzen. So erweitern Sie Ihr Software-Portfolio im Rahmen des digitalen Ökosystems. Eine Übersicht der in DATEV-SmartIT technisch lauffähigen Lösungen finden Sie hier . ( L I N K ! )

    Auch Ihre eigenen Microsoft-365-Lizenzen sind in DATEV-SmartIT nutzbar.

  • Interaktives Online-Serviceportal

    Das kostenfreie Serviceportal steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und ermöglicht eine effiziente Administration Ihrer DATEV-SmartIT. Sie können zum Beispiel Ihre Nutzer selbst verwalten, Passwörter zurücksetzen oder anstehende Wartungen und Updates einsehen.

  • Einfach starten (und wechseln)

    Sie richten Ihren Zugang bequem mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten (inkl. Videos, Anleitungen und Hilfe-Bot) selbst ein – kostenfrei und schnell. Die Weiterempfehlungsquote für den Assistenten liegt bei über 90%.
    Für den Fall, dass Sie irgendwann gestiegene Anforderungen haben, für die DATEV-SmartIT nicht mehr ausreicht, wechseln Sie einfach und schnell in die nächstgrößere Lösung DATEVasp.

Drei Schritte zur Lösung DATEV-SmartIT

  1. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns
    Vereinbaren Sie ein kostenfreies, individuelles Online-Beratungsgespräch .
  2. Wir besprechen gemeinsam Ihre Anforderungen
    Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an ein IT-Outsourcing und beraten Sie.
  3. Sie richten DATEV-SmartIT selbst ein
    Ihren Zugang zu DATEV-SmartIT richten Sie ganz einfach, kostenfrei und schnell mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten selbst ein.

Arbeiten mit DATEVasp in der Praxis

Mehr dazu von Steuerberater und Unternehmer Thomas Schnacken, SPH-Kanzlei, Nürnberg.

Leistungen

  • Leistungsstarke Serversysteme inklusive Daten-, Zugriffs- und Virenschutz
  • Vertraglich zugesicherte Server-Verfügbarkeit von 99,0 %
  • Laufende Aktualisierung Ihrer Software, inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365
  • Datensicherung 30 Tage (erweiterbar auf 12 Monate)
  • Hosting Drittanbieter-Software, z.B. Telefonie-Lösungen
  • plus weitere, zusätzlich buchbare Module

Eine Direktbestellung von DATEV-SmartIT über den Shop ist nicht möglich. Nutzen Sie bei Interesse bitte die Kontaktmöglichkeiten auf dieser Seite oben rechts.

Eine Übersicht der Module finden Sie im DATEV-Shop, Art.Nr. 62130

