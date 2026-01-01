Nachfolge bedeutet Veränderung
Veränderungen anzunehmen ist nicht immer leicht. Machen Sie sich bewusst, an welcher Stelle des Prozesses Sie gerade stehen und was Ihnen dabei wichtig ist. Empfinden Sie die Situation als krisenhaft? Ist es schwierig, die nächsten Schritte richtig zu wählen? Oder wollen Sie gern ausprobieren, welche Optionen Ihnen offenstehen?
Jede Nachfolge ist so individuell wie der Mensch, der dahinter steht. In welcher Phase Sie sich auch befinden, wir begleiten Sie – professionell und persönlich.
DATEV Info online zur Kanzleinachfolge
Individuelle Beratung und DATEV-Consulting
Kennen Sie den Wert Ihrer Kanzlei? Wie sieht das mögliche Konzept für Ihre Kanzleinachfolge aus?
Holen Sie sich Unterstützung für die Ausarbeitung eines erfolgversprechenden Nachfolgekonzepts und bei der Auswahl des richtigen Nachfolgers.
Bei Existenzgründung durch Kanzleikauf gibt es attraktive Förderkonditionen für Ihren Nachfolger. Ihre Kundenverantwortliche oder Ihr Kundenverantwortlicher informiert Sie gern.
Mehr zum Consulting zur Kanzleinachfolge im DATEV-Shop, inklusive Terminvereinbarung für ein kostenloses Infogespräch.
Mehr zum Consulting zur Kanzleibewertung im DATEV-Shop, inklusive Terminvereinbarung für ein kostenloses Infogespräch. (Links fehlen)
DATEV Kanzleibörse
Ein Kanzleikauf ist Vertrauenssache. In der DATEV Kanzleibörse können Sie Ihre Kanzlei inserieren. Ihre Daten sind selbstverständlich sicher und werden vertraulich behandelt.