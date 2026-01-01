Die eigene Nachfolge zu regeln ist für die meisten Kanzleiinhaberinnen und -inhaber ein sehr sensibles und persönliches Thema. Wer die Nachfolge frühzeitig plant, kann seine Kanzlei in die richtigen Hände übergeben.

Wir Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer unterstützen Sie in jeder Phase des Übergabeprozesses: Angefangen von der Vorbereitung Ihrer Kanzleinachfolge, über die Wahl des Nachfolgers bis zur Übergabe selbst. Sprechen Sie uns an.