Sie suchen einen Datenschutzbeauftragten und möchten diese Aufgabe auslagern? Dann ist der Datenschutzbeauftragte von DATEV genau der Richtige für Sie.

Ihr persönlicher Datenschutzbeauftragter ist Teil eines DATEV-Teams, bestehend aus fachkundigen Diplom-Juristen und entsprechend zertifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemeinsam mit Ihnen meistern wir die täglichen Herausforderungen der DSGVO.

Gerne unterstützen wir auch Ihre Mandanten.