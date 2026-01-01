Sie suchen einen Datenschutzbeauftragten und möchten diese Aufgabe auslagern? Dann ist der Datenschutzbeauftragte von DATEV genau der Richtige für Sie.
Ihr persönlicher Datenschutzbeauftragter ist Teil eines DATEV-Teams, bestehend aus fachkundigen Diplom-Juristen und entsprechend zertifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemeinsam mit Ihnen meistern wir die täglichen Herausforderungen der DSGVO.
Gerne unterstützen wir auch Ihre Mandanten.
Ihr DATEV Datenschutzbeauftragter
Weitere Unterstützungsangebote
Sie suchen keinen Datenschutzbeauftragten, wünschen aber Unterstützung für die Umsetzung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften?
Wir helfen Ihnen beim Erstellen eines Löschkonzepts, beim Verbessern des Datenschutzniveaus Ihrer Website und bei vielem mehr. Schauen Sie gerne bei unseren weiteren Unterstützungsangeboten vorbei.