Fachbücher
Fundiertes, beratungssicheres Fachwissen und der hohe Bezug zu DATEV-Produkten stehen bei den Fachbüchern im Vordergrund. Renommierte Autorinnen und Autoren aus Rechtsprechung, Finanzverwaltung und Beratungspraxis stellen umfassend steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Themen sowie Themenstellungen aus dem Rechnungswesen und der Lohnbearbeitung dar.
Kompaktwissen
"Kompaktwissen" steht für kompakte Broschüren mit circa 80 Seiten, die kurz und bündig das jeweilige Thema erläutern. Wählen Sie zwischen Print- und E-Book-Ausgaben. Die einzelnen Kompaktwissen-Reihen können Sie bequem im Lieferservice beziehen. Sie erhalten dann jede neue Ausgabe automatisch. Die Print-Ausgaben können Sie 14 Tage unverbindlich Probe lesen.
Tabellen und Informationen
Das Buch Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung enthält relevante und aktuelle Informationen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse in Steuerkanzleien und auf die Ihrer Mandantinnen und Mandanten. Wählen Sie zwischen dem Taschenbuch und der Hardcover-Ausgabe. Oder entscheiden Sie sich für die digitale Variante mit exklusiven Inhalten und Schnellrechnern. Den Freischaltcode für die digitale Variante erhalten Sie einzeln und zusammen mit der großformatigen Hardcover-Ausgabe.
Digitale Bibliotheken
Die DATEV Fachbibliotheken bündeln digitale Fachliteratur-Dokumente, z .B. die Reihen Kompaktwissen, DATEV-Fachbuch sowie Mandanten-Informationen, zu einem monatlichen Preis. Als Neuanwender können Sie sie drei Monate kostenfrei nutzen und sich einen Eindruck von der inhaltlichen Themenvielfalt, vom Preis-Leistungsverhältnis sowie der Art der Datenbereitstellung verschaffen. Probieren Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, wie die digitalen Verlagsmedien in den Kanzlei-Arbeitsablauf passen.
Informationsmedien für Mandanten
Mit den Mandanten-Infos kommen Sie dem Wunsch Ihrer Mandantinnen und Mandanten nach aktueller Information nach und generieren neuen Beratungsbedarf.
