Hinter dem Wachstum steht eine klare Investitionsstrategie. Rund 310 Millionen Euro fließen 2025 in Forschung und Entwicklung, ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Parallel wächst das Rechenzentrum als technisches Rückgrat aller Anwendungen. Die Transformation in eine Cloud-native-Architektur ist dabei ein fortlaufender Prozess, der auch die Aufwendungen für Personal, Infrastruktur und Software steigen lässt – jedoch langsamer als den Umsatz. Das Betriebsergebnis verbessert sich deutlich auf 132,3 Millionen Euro. Diese Balance aus Investition und Effizienz ermöglicht sowohl Wachstum als auch Stabilität und schafft so Spielraum für das, was eine Genossenschaft auszeichnet: die Beteiligung der Mitglieder am Erfolg. 63,6 Millionen Euro werden für 2025 als Rückvergütung ausgezahlt.

Der Lagebericht zeigt neben ökonomischer Robustheit auch ein konsistentes Selbstverständnis: DATEV begreift Transformation als Daueraufgabe. Besonders sichtbar wird das im Technologieshift. Die Migration in die Cloud ist kein IT-Projekt – sie ist ein Eingriff in Prozesse und Geschäftsmodelle. Dass DATEV diesen Weg hybrid gestaltet, also bestehende Systeme und Anwendungen in die Cloud einbindet, statt sie vollständig abzulösen, ist kein Kompromiss, sondern ein Ausdruck von Praxisnähe. Die Stärke liegt darin, dass Transformation orchestriert und nicht verordnet wird. Die Cloud ist Infrastruktur und zugleich Raum für neue Zusammenarbeit – und damit die Grundlage für das, was politische Programme häufig nur als Zielmarken formulieren: mehr Effizienz, mehr Transparenz, weniger Bürokratie.

Auffällig ist zudem der Umgang mit Daten. Es geht nicht mehr nur um Vergangenheitsbewältigung. Anwendungen wie der Liquiditätsmonitor zeigen, wie wichtig die Vorausschau ist und wie Prognose zum Produkt wird. Die Entwicklung verschiebt den Schwerpunkt hin zur Beratung. Trotz aller Automatisierung bleibt der Steuerberater eine zentrale Vertrauensperson – wegen seiner Urteilskraft und seiner Fähigkeit, komplexe Kontexte zu analysieren und nicht wegen der Routinen, die sich digitalisieren lassen.

Ein oft unterschätzter Faktor ist die Resilienz der Infrastruktur. In Zeiten wachsender Cyberrisiken wird das Rechenzentrum zum Kern der Wertschöpfung. Hohe Investitionen und strenge Sicherheitsstandards sind damit kein Nebenschauplatz, sondern Voraussetzung des Geschäftsmodells.

Mit rund 928.000 Kunden und mehr als 40.000 Mitgliedern hat jede technologische Entscheidung systemische Wirkung. Wachstum bedeutet Verantwortung. DATEV agiert dabei als Softwareanbieter, aber auch als infrastruktureller Anker des Mittelstands. So wird Wachstum zu mehr als einer Kennzahl: zum Maß für Anschlussfähigkeit. Erfolg zeigt sich sowohl in einer verbesserten Bilanz als auch in der Fähigkeit, Komplexität in tragfähige Lösungen zu übersetzen. Wer Zukunft gestalten will, muss sie technologisch, organisatorisch und kulturell zugleich denken. DATEV liefert dafür ein Beispiel.

All das geschieht vor dem Hintergrund eines Berufsstands, der unter Druck steht. Die Herausforderungen rund um den Fachkräftemangel, die Bürokratie und steigende Komplexität sind strukturell. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Beratung hoch, vielleicht höher als je zuvor. DATEV versteht sich in diesem Spannungsfeld als Plattform und Partner zugleich. Nicht als Anbieter einzelner Lösungen, sondern als Teil eines Ökosystems, das Zusammenarbeit ermöglicht. „Unser Ziel ist es, den Berufsstand nicht nur zu begleiten, sondern auch aktiv zu stärken“, sagt Mayr, „denn seine Zukunft ist eng mit unserer eigenen verbunden.“