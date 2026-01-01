Trotzdem greift es zu kurz, Regulierung ausschließlich als Belastung zu sehen. Sie ist zugleich Treiber einer tiefgreifenden Entwicklung: Unternehmen werden gezwungen, ihre Prozesse zu digitalisieren und neu zu steuern. Daten werden strukturierter, Abläufe transparenter, Entscheidungen besser überprüfbar. Darin liegt eine echte Chance.

Das Problem entsteht dort, wo Regulierung und ihre Umsetzbarkeit auseinanderlaufen. Mehr Meldepflichten, mehr Dokumentation, mehr Nachweise lassen sich nicht dauerhaft manuell bewältigen, schon gar nicht vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Wenn der regulatorische Druck steigt, ohne dass parallel technologische Lösungen mitgedacht werden, führt das in eine doppelte Sackgasse: steigender Aufwand bei sinkender Innovationsfähigkeit.

Künstliche Intelligenz ist deshalb kein reines Effizienzthema mehr. Sie ist die Voraussetzung dafür, Regulierung überhaupt praktikabel umzusetzen. Sie strukturiert Daten, erkennt Muster und macht Komplexität handhabbar. Gleichzeitig gilt: KI kann diese Rolle nur erfüllen, wenn ihr Einsatz nicht selbst durch Überregulierung ausgebremst wird. Hier liegt die zentrale Herausforderung. Regulierung soll Sicherheit und Verlässlichkeit schaffen, darf aber nicht dazu führen, dass die Lösungen, die sie beherrschbar machen, gar nicht erst entstehen.