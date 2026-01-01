Darin liegt für mich die eigentliche Botschaft für unsere Kanzleien: Zukunft vererbt man nicht. Zukunft organisiert man. Und zwar lange, bevor eine Übergabe konkret wird. Wer erst reagiert, wenn bereits Zeitdruck besteht, hat oft schon wertvolle Optionen verspielt.

Unser Berufsstand wird älter, Einzelpraxen prägen das Bild, zugleich gibt es zu wenig Nachwuchskräfte. Das ist kein Grund für Alarmismus, aber ein deutlicher Hinweis: Nachfolge ist kein Randthema mehr, sie gehört ins Zentrum unternehmerischer Verantwortung.

Wer heute noch meint, das Thema lasse sich irgendwann „mitregeln“, geht ein hohes Risiko ein – für die Kanzlei, für die Mitarbeitenden und für die Mandantschaft. Und er unterschätzt, wie sehr Stabilität und Verlässlichkeit gerade in Übergangsphasen gefragt sind.

Nachfolgefähigkeit entsteht, wo aus Inhaberwissen ein System wird. Eine Kanzlei wird übergabefähig, wenn Prozesse dokumentiert, Zuständigkeiten geklärt und Mandantenbeziehungen nicht an Personen gebunden sind. Dazu gehört der Mut, die eigene Arbeitsweise kritisch zu hinterfragen. Nicht jede Tradition ist auch ein Zukunftsmodell.

Ein konkreter Ansatz, diese strukturelle Vorbereitung zu unterstützen, sind digitale Angebote wie die DATEV Kanzleibörse. Als Marktplatz bringt sie Kanzleien, potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger sowie Partner gezielt zusammen und erleichtert so die frühzeitige Organisation der Übergabe.

Gleichzeitig zeigt sich: Struktur allein reicht nicht. Eine Kanzlei wird nur dann wirklich übergabefähig und attraktiv, wenn sie auch personell gut aufgestellt ist. Genau hier setzt die Fachkräfteinitiative von Bundessteuerberaterkammer, Deutschem Steuerberaterverband und DATEV an. Sie stärkt die Grundlage, auf der Nachfolge überhaupt möglich wird, indem sie junge Menschen für den Berufsstand gewinnt, sie qualifiziert und langfristig bindet.