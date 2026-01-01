Ein wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Initiative ist die bundesweite Imagekampagne zahltsichausbildung.de. Sie richtet sich gezielt an junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren und spricht sie dort an, wo sie sich informieren und unterhalten lassen: auf Social Media, Streaming-Plattformen, in Audioformaten und über Influencer-Kooperationen. Im Mittelpunkt stehen die Vorteile der Ausbildung zur oder zum Steuerfachangestellten – darunter Abwechslung, Entwicklungsmöglichkeiten, Zukunftssicherheit und gute Karriereperspektiven. Die Kampagnenwebsite bündelt Informationen zum Berufsbild, zu Ausbildungswegen und offenen Ausbildungs- sowie Praktikumsplätzen.
In den vergangenen knapp zwei Jahren wurden bereits vier Kampagnen-Flights für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen umgesetzt. Dabei konnte die Zielgruppe über zahlreiche, für sie relevante Kanäle erreicht und für die Ausbildung bzw. den Beruf der Steuerfachangestellten sensibilisiert werden. Neben zunächst klassischen Kanälen wie Instagram, TikTok, Netflix, Amazon Prime, YouTube oder Podcasts lag der Fokus zunehmend auch auf Plattformen mit schulischem Kontext, wie z. B. Studyflix, StudySmarter oder Scoolio. Ergänzend dazu wurden erstmals auch „DOOH-Maßnahmen“ (Digital out of Home) eingesetzt. Ziel war es, die Zielgruppe auch außerhalb digitaler Geräte direkt im schulischen Umfeld zu erreichen. Entsprechend wurden Infoscreens im Umkreis von 500 Metern um Schulen bespielt – insbesondere vor und nach der Schulzeit.
Die Kampagne ist von Beginn an erfolgreich gestartet. Durch die kontinuierliche Optimierung konnte die Zahl der Besuche auf der Kampagnenwebsite www.zahltsichausbildung.de stetig gesteigert werden. Seit Kampagnenstart wurden insgesamt fast 2,4 Millionen Aufrufe der Website durch die Zielgruppe junge Erwachsene gezählt. Die im Vergleich konstant hohe durchschnittliche Verweildauer von über 4 Minuten deutet darauf hin, dass sich die Besucherinnen und Besucher intensiv mit den Inhalten auseinandersetzen. Auch für das restliche Jahr 2026 sind weitere Maßnahmen geplant: Im Juli startet der nächste Kampagnen-Flight 2026 für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen.
Da Eltern als wichtigste Ansprechpersonen bei der Berufswahl ihrer Kinder gelten, wurde die Imagekampagne um die Zielgruppe Eltern erweitert – und auch die Maßnahmen zeigen Wirkung, denn bei zwei Kampagnen-Flights haben über 150.000 Nutzerinnen und Nutzer die speziell für Eltern aufbereitete Unterseite besucht. Der nächste Kampagnen-Flight für die Zielgruppe Eltern startete im Juni.
Dass die Imagekampagne ankommt, zeigen neben den bereits erwähnten Aufrufzahlen auch zwei Preise, die die Kampagne gewinnen konnte: nach Bronze beim BoB-Award 2024 in der Kategorie Employer Branding („Best of Business-to-Business“), gab es beim BCM-Award 2025 („Best of Content Marketing“) sogar Gold.
Weiterhin zeigt eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach, dass sich das Image des Berufs Steuerfachangestellte/r teilweise sogar erheblich verbessert hat. Demnach gaben mehr Jugendliche an, eine genaue Vorstellung vom Berufsbild zu haben. Ebenso können sich mehr junge Menschen vorstellen, den Beruf später einmal auszuüben. Daneben sind laut BStBK-Berufsstatistik 2025 insgesamt 435 Fachkräfte mehr in einem Ausbildungsverhältnis als 2024.
Ein weiteres Highlight ist der Selfie-Wettbewerb „SteuerStars“ der BStBK. Dabei posten Auszubildende bei Abschlussveranstaltungen kreative Selfies mit einem vorgegebenen Hashtag. Dadurch sollen die Steuerfachangestellten andere junge Menschen authentisch für den Steuerberuf begeistern. Und sie selbst können bei dem interaktiven Format als Belohnung was gewinnen.
Der zweite Strang der Initiative ist die Kampagne „GEMEINSAM handeln!“. Während die Imagekampagne vor allem potenzielle Nachwuchskräfte adressiert, richtet sich diese Kampagne direkt an Steuerberatungskanzleien. Denn Fachkräftegewinnung entscheidet sich am Ende auch im konkreten Kanzleialltag. Kanzleien müssen sichtbar sein, Bewerbungsprozesse professionell gestalten, Ausbildung aktiv anbieten, neue Mitarbeitende gut einarbeiten und langfristig Entwicklungsperspektiven schaffen.
Genau hier setzt die Kampagne „Gemeinsam handeln!“ an. Sie bündelt Materialien, Werkzeuge und Impulse, mit denen Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber ihre Arbeitgeberattraktivität stärken und die eigene Kanzlei systematisch weiterentwickeln können. Die Themen reichen von Recruiting, Bewerbungsgesprächen und Onboarding über Ausbildung bis hin zu Mitarbeiterbindung, Entwicklung und Zusammenarbeit. Auf der Kampagnenwebsite www.initiative-gemeinsam-handeln.de erscheinen dazu monatlich neue Inhalte und Unterstützungsangebote.
Damit versteht sich „GEMEINSAM handeln!“ nicht als abstrakte Informationssammlung, sondern als praktischer Werkzeugkasten für den Berufsstand. Kanzleien erhalten konkrete Anregungen, wie sie freie Ausbildungs- und Arbeitsplätze sichtbarer machen, Bewerberinnen und Bewerber gezielter ansprechen und vorhandene Mitarbeitende besser halten können. Dazu gehört auch die gemeinsame Stellenbörse, über die Kanzleien offene, bundesweite Ausbildungs- und Praktikumsplätze eintragen können. So wird die Initiative an dieser Stelle besonders konkret: Sie unterstützt nicht nur die Außendarstellung des Berufsstands, sondern hilft Kanzleien dabei, selbst ins Handeln zu kommen.
Seit Oktober 2024 erfreut sich die Website ständig steigender Besuchszahlen, mit einer guten Verweildauer, was für die Relevanz des dort veröffentlichten Contents spricht. Daneben hat das Praktikantenpaket fast 30.000 Zugriffe – ein sehr konkretes Unterstützungsangebot für Kanzleien, die Praktika nicht nur „mitlaufen lassen“, sondern gezielt als Instrument der Nachwuchsgewinnung nutzen wollen. Der Gedanke dahinter: Ein Praktikum ist oft der erste echte Berührungspunkt mit der Steuerberatung. Wenn dieser Einblick gut vorbereitet, abwechslungsreich und praxisnah gestaltet ist, kann daraus Interesse an einer Ausbildung, einem dualen Studium oder einem späteren Einstieg entstehen.
Daneben war die Initiative in den vergangenen Jahren mit einem eigenen Infostand wiederholt Thema auf zahlreichen Kunden- und Branchenterminen, wie beim Deutschen Steuerberaterkongress, auf der TAXarena, bei den DATEV Regional-Info-Tagen, dem DATEV-Kongress sowie dem Deutschen Steuerberatertag.
Ein weiterer wichtiger Baustein der Fachkräfteinitiative ist die Arbeit an Schulen, Hochschulen und in der Weiterbildung. Hier trägt die DATEV-Bildungspartnerschaft wesentlich dazu bei, junge Menschen, Studierende und Quereinsteigende frühzeitig mit dem Berufsfeld Steuerberatung in Kontakt zu bringen und für Tätigkeiten in Kanzleien zu begeistern. Durch den Einsatz von DATEV-Software im Unterricht erlangen die Fachkräfte von Morgen erste praktische Anwendungskenntnisse, die den Start im Berufsstand erleichtern.
2025 wurden gemeinsam mit den Niederlassungsleitenden 73 Impulsvorträge an Hochschulen durchgeführt – deutlich mehr als im Vorjahr. Themen wie Steuerberatung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz vermittelten ein modernes und praxisnahes Bild des Berufsstands.
Auch die Qualifizierungsangebote für Quer- und Wiedereinsteiger wurden stark genutzt: Fast 6.000 Quereinsteigende nahmen an Zertifikatsprüfungen in den Bereichen Lohn und Finanzbuchführung teil. Darüber hinaus kann dank einer Kooperation mit der StBK Westfalen-Lippe deren Landingpage für Quereinsteiger (Mach den Queraufstieg) mitgenutzt werden.
Zusätzlich erwarben 800 Studierende den DATEV-Führerschein und konnten sich damit zertifizierte Programmkenntnisse aneignen – perfekt für die Bewerbung!
Gut angenommen wurde auch die neue Bildungspartnersuche, die seit ihrem Neustart im Februar 2025 mehr als 14.900 Aufrufe verzeichnet. Sie hilft Lernenden, Kanzleien und Quereinsteigenden dabei, passende Bildungsangebote, regionale Partner und Qualifizierungsmöglichkeiten gezielt zu finden.
Darüber hinaus wurden Veranstaltungsformate in den Regionen umgesetzt, die Studierende und Kanzleien direkt zusammenbringen. Gemeinsam mit Hochschulen, Kammern und Verbänden entstanden Veranstaltungen, bei denen Praktikums- und Werkstudierendenplätze vermittelt und Karrierewege in die Kanzlei aufgezeigt wurden.
Auch in diesem Jahr werden bewährte Maßnahmen fortgeführt und zugleich neue Ansätze erprobt, um die Kanzlei noch früher als attraktiven Arbeitgeber sichtbar zu machen. Dazu gehören Formate zur Berufsorientierung an Schulen, übertragbare Konzepte für Hochschulveranstaltungen, Poster an Hochschulen mit Verweis auf offene Praktikums- und Werkstudierendenstellen sowie ein geplantes Video mit authentischen Einblicken in Chancen und Karrierewege in der Steuerberatung. Wichtig ist: Im Mittelpunkt stehen immer die Unterrichtenden – als Multiplikatoren. Damit werden jährlich über 100.000 Lernende erreicht und auf dem Aus- und Weiterbildungsweg begleitet.
Die Bildungspartnerschaft leistet einen wichtigen Beitrag dazu, potenzielle Fachkräfte früh zu erreichen, Orientierung zu geben und den Weg in die Steuerberatung greifbar zu machen.
Die bisherige Entwicklung zeigt: Fachkräftegewinnung ist keine Aufgabe, die eine Kanzlei allein lösen muss. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus moderner Ansprache junger Menschen und potenzieller Fachkräfte am Arbeitsmarkt, konkreter Unterstützung für Kanzleien und Präsenz in der Berufsorientierung. Die Fachkräfteinitiative hat dafür in den vergangenen zwei Jahren wichtige Grundlagen geschaffen – und bleibt ein zentraler Baustein, um die Zukunftsfähigkeit der Steuerberatung gemeinsam zu stärken. Von daher wird der eingeschlagene Weg in Zukunft fortgesetzt und die Initiative wird auch künftig dort ansetzen, wo junge Menschen Orientierung suchen oder Fachkräfte sich beruflich neu orientieren möchten, Kanzleien konkrete Unterstützung benötigen und der Beruf noch sichtbarer werden kann.