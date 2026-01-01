Die Kampagne ist von Beginn an erfolgreich gestartet. Durch die kontinuierliche Optimierung konnte die Zahl der Besuche auf der Kampagnenwebsite www.zahltsichausbildung.de stetig gesteigert werden. Seit Kampagnenstart wurden insgesamt fast 2,4 Millionen Aufrufe der Website durch die Zielgruppe junge Erwachsene gezählt. Die im Vergleich konstant hohe durchschnittliche Verweildauer von über 4 Minuten deutet darauf hin, dass sich die Besucherinnen und Besucher intensiv mit den Inhalten auseinandersetzen. Auch für das restliche Jahr 2026 sind weitere Maßnahmen geplant: Im Juli startet der nächste Kampagnen-Flight 2026 für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen.

Da Eltern als wichtigste Ansprechpersonen bei der Berufswahl ihrer Kinder gelten, wurde die Imagekampagne um die Zielgruppe Eltern erweitert – und auch die Maßnahmen zeigen Wirkung, denn bei zwei Kampagnen-Flights haben über 150.000 Nutzerinnen und Nutzer die speziell für Eltern aufbereitete Unterseite besucht. Der nächste Kampagnen-Flight für die Zielgruppe Eltern startete im Juni.

Dass die Imagekampagne ankommt, zeigen neben den bereits erwähnten Aufrufzahlen auch zwei Preise, die die Kampagne gewinnen konnte: nach Bronze beim BoB-Award 2024 in der Kategorie Employer Branding („Best of Business-to-Business“), gab es beim BCM-Award 2025 („Best of Content Marketing“) sogar Gold.

Weiterhin zeigt eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach, dass sich das Image des Berufs Steuerfachangestellte/r teilweise sogar erheblich verbessert hat. Demnach gaben mehr Jugendliche an, eine genaue Vorstellung vom Berufsbild zu haben. Ebenso können sich mehr junge Menschen vorstellen, den Beruf später einmal auszuüben. Daneben sind laut BStBK-Berufsstatistik 2025 insgesamt 435 Fachkräfte mehr in einem Ausbildungsverhältnis als 2024.

Ein weiteres Highlight ist der Selfie-Wettbewerb „SteuerStars“ der BStBK. Dabei posten Auszubildende bei Abschlussveranstaltungen kreative Selfies mit einem vorgegebenen Hashtag. Dadurch sollen die Steuerfachangestellten andere junge Menschen authentisch für den Steuerberuf begeistern. Und sie selbst können bei dem interaktiven Format als Belohnung was gewinnen.