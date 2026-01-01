Lassen Sie sich in unserer kostenfreien Online-Veranstaltung zeigen, wie Sie mit DATEV Verlagsmedien comfort das digitale Wissensmanagement in Ihrer Kanzlei optimieren können.

DATEV Verlagsmedien comfort enthält aktuelle Fachinformationen und Rechtsprechungen aus Steuerrecht, Wirtschaftsrecht und Personalrecht. Darüber hinaus werden die Bereiche Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Beratung, GmbH-Beratung, Ärzte-Beratung und Baugewerbe behandelt. Die Fachinformationen für Kanzleiinhaber werden von praxiserprobten Berufskollegen erstellt. In den Informationen für Mandanten wird eine für die Mandanten verständliche Sprache verwendet. Sie greifen stets auf alle lieferbaren Titel zu, ohne die Titel einzeln zu erwerben. Alle speziell auf die Kanzleibedürfnisse zugeschnitten.

Als Neuanwender können Sie DATEV Verlagsmedien comfort kostenfrei für drei Monate nutzen und ausprobieren, ob die digitalen Verlagsmedien in Ihren Kanzlei-Arbeitsablauf passen.

Für Kanzleien, die zusätzlich von Künstlicher Intelligenz profitieren möchten, steht DATEV LEXinform plus* zur Verfügung: Das Produkt beinhaltet DATEV Verlagsmedien comfort und den DATEV LEXchat. Der LEXchat ermöglicht eine einfache und effektive fachliche Recherche. Nach Eingabe Ihrer Frage in den Chat erhalten Sie in wenigen Sekunden eine präzise Antwort. Dabei greift das KI-gestützte Recherchetool auf einen täglich aktualisierten und regelmäßig erweiterten Wissensbestand von Dokumenten aus LEXinform comfort und DATEV Verlagsmedien comfort zu.

*Voraussetzung für die Nutzung von DATEV LEXinform plus ist LEXinform comfort (online).