Das Haupt-Release ist Voraussetzung für alle Programmversionen, die ab dem 1. Oktober 2026 bereitgestellt werden. Installieren Sie die DATEV-Programme 20.0 möglichst bald und profitieren Sie von den Verbesserungen.
Supportende von Windows Server 2016 zum Jahreswechsel 2026/2027
Microsoft beendet den Support für Windows Server 2016 am 12.01.2027 und stellt ab diesem Zeitpunkt keine Sicherheits-Updates mehr zur Verfügung. Aus diesem Grund endet die DATEV Support-und Beratungszusage für Windows Server 2016 mit der Jahreswechsel-Version 2026/2027 der DATEV-Programme 20.0. Mehr Informationen finden Sie unter Abkündigung von Betriebssystemen.
Betriebssystem aktuell halten
Bevor Sie die Installation der DATEV-Programme starten, installieren Sie alle Windows-Updates. Informationen zum Umgang mit Updates von Microsoft finden Sie unter www.datev.de/hilfe/1071598.
Erhöhen Sie Ihre Ausfallsicherheit
Ein an Ihre Systemumgebung angepasstes Sicherungskonzept schützt Sie vor Datenverlust. Kontrollieren Sie sowohl bei einer Neuinstallation als auch bei einer Aktualisierung Ihr bestehendes Sicherungskonzept. Mehr Infos unter www.datev.de/hilfe/1013210.
Mehr dazu
Informationen zu Programmänderungen und Update-Terminen finden Sie unter go.datev.de/myupdates
Einen Überblick über anstehende Software-Installationen und den Terminen finden Sie als DATEVasp-Kunde oder DATEV-SmartIT-Kunde individuell in Ihrem Serviceportal.
DATEV Hilfe-Center
Nutzen Sie bei Bedarf unseren kostenlosen Self-Service unter www.datev.de/hilfe