Eine Funktion, die die Einkommensteuerdeklaration jetzt noch effizienter, präziser und schneller gestaltet. Mithilfe einer OCR (optische Zeichenerkennung) werden Werte auf Belegen erkannt und Vorschläge für einkommensteuerrelevante Sachverhalte generiert. Mühsame manuelle Eingaben und Kategorisierungen entfallen künftig und Zuordnungen lassen sich schnell und präzise vornehmen.
Die Vorteile in Bezug auf Zeitersparnis und der Genauigkeit bei der Erfassung liegen auf der Hand. So werden Belege, die über DATEV Meine Steuern hochgeladen werden über die OCR-Erkennung und Werterkennung ausgelesen und im Belegbild farblich hervorgehoben.
Ihre Vorteile mit der neuen Funktion in DATEV Digitale Belege Steuern
Zeitersparnis
Die Belege werden in DATEV Meine Steuern hochgeladen und anschließend in Digitale Belege Steuern ausgelesen. Erkannte Werte und Informationen werden auf dem Beleg markiert und zusätzlich in einer Übersicht rechts neben dem Belegbild angezeigt. Mit der neuen Funktion entfällt die manuelle Dateneingabe somit nahezu, Sie sparen Zeit und minimieren Fehlerquellen.
Wegfall der manuellen Erfassung
Markierte Werte können aus der Übersicht Markierungen per Drag&Drop entweder einer Erfassungszeile in der Einkommensteuererklärung oder in die Sachverhaltserfassung in Digitale Belege Steuern zugeordnet werden. Analog können auch markierte Werte direkt aus dem Belegbild über den gleichen Weg zugeordnet werden. Neben automatisiert markierten Werten können in der Belegansicht auch weitere OCR-Werte manuell markiert und übernommen werden.
Vorschläge steuerlicher Sachverhalte
Im Rahmen der Sachverhaltserfassung werden basierend auf den erkannten OCR-Werten Vorschläge für steuerliche Sachverhalte passend zur Belegart generiert. So sparen Sie sich Zeit und manuellen Aufwand bei der Zuordnung zu Sachverhalten. Nach Auswahl eines Vorschlags werden die auf dem Beleg erkannten Werte und Informationen direkt in Digitale Belege Steuern vorbelegt.
Ausblick
Die Einführung der OCR-Erkennung in DATEV Digitale Belege Steuern verändert zweifellos schon heute die Art und Weise, wie Einkommensteuererklärungen erstellt werden. Darüber hinaus wird die OCR-Erkennung und Wertübernahme stetig weiterentwickelt, sodass sie in Zukunft noch leistungsfähiger und intelligenter wird.Die Vorteile in Bezug auf Zeitersparnis und der Genauigkeit bei der Erfassung liegen auf der Hand. So werden Belege, die über DATEV Meine Steuern hochgeladen werden über die OCR-Erkennung und Werterkennung ausgelesen und im Belegbild farblich hervorgehoben.