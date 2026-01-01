Eine Funktion, die die Einkommensteuerdeklaration jetzt noch effizienter, präziser und schneller gestaltet. Mithilfe einer OCR (optische Zeichenerkennung) werden Werte auf Belegen erkannt und Vorschläge für einkommensteuerrelevante Sachverhalte generiert. Mühsame manuelle Eingaben und Kategorisierungen entfallen künftig und Zuordnungen lassen sich schnell und präzise vornehmen.

Die Vorteile in Bezug auf Zeitersparnis und der Genauigkeit bei der Erfassung liegen auf der Hand. So werden Belege, die über DATEV Meine Steuern hochgeladen werden über die OCR-Erkennung und Werterkennung ausgelesen und im Belegbild farblich hervorgehoben.