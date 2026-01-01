Investitionsplanung für Planungen ab 2025
Die Investitionsplanung ermöglicht Ihnen die Anlage und Planung neuer Anlagegüter für Planungen ab Januar 2025. Mit wenigen Eingaben wie AHK-Zeitpunkt, AHK-Betrag, Nutzungsdauer und AfA-Art fließen die Daten des Anlageguts nahtlos in die Erfolgs- und Liquiditätssicht Ihrer Planung ein.Neben Zugängen können Sie auch Vollabgänge und geleistete Anzahlungen erfassen.
Neue Auswertung „Zahlungsübersicht“ verfügbar
Die Zahlungsübersicht steht nun als konfigurierbare Auswertung zur Verfügung. Damit können Kanzleien ihren Mandanten detaillierte Informationen zur Liquidität in Form einer Auswertung zur Verfügung stellen. Die Zahlungsübersicht hilft Ihnen, die finanzielle Situation Ihrer Mandanten klarer und präziser darzustellen.
Mehrere Auswertungen in einer PDF-Datei
Eine weitere Neuerung spart Ihnen Zeit: Kanzleien haben nun die Möglichkeit, mehrere Auswertungen zu einer PDF-Datei mit fortlaufender Seitennummerierung zusammenzufügen. Damit stellen Sie Ihrem Mandanten beispielsweise die BWA01 und die Zahlungsübersicht in einem Dokument bereit.
Auswertungen mit Wertedarstellung „in Tausend“
Besonders praktisch: Bei allen Auswertungen können Sie die Wertedarstellung „in Tausend“ wählen. Dies erhöht gerade bei größeren Zahlenwerten die Übersichtlichkeit und setzt damit einen oft geäußerten Wunsch der Anwender der Unternehmensplanung um.
Vorteile von DATEV Analyse und Planung
Die Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung ermöglicht einen schnellen Start der Anwendung durch den direkten Aufruf aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und die Übernahme bestehender Plandaten aus den BWA-Planwerten. Mit wenigen Eingaben erstellen Sie eine zukünftige Zahlungsübersicht und erfassen Kreditszenarien und neue Investitionen. Die grafische Aufbereitung der wichtigsten Planungspositionen und -ergebnisse unterstützt Sie im Mandantengespräch und gewährleistet eine unterjährige Beratung, was ein schnelleres Agieren bei Schieflagen ermöglicht.
DATEV Analyse und Planung wird sukzessive weiterentwickelt. Die für 2025 geplanten Themen entnehmen Sie dem Hilfe-Dokument www.datev.de/hilfe/1028430 unter Ausblick
Die OnPremise-Lösung DATEV Unternehmensplanung wird zum 31.12.2025 abgekündigt.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu DATEV Analyse und Planung und ein Klick-Tutorial finden Sie unter: https://go.datev.de/analyseundplanung.