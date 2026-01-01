Die Investitionsplanung ermöglicht Ihnen die Anlage und Planung neuer Anlagegüter für Planungen ab Januar 2025. Mit wenigen Eingaben wie AHK-Zeitpunkt, AHK-Betrag, Nutzungsdauer und AfA-Art fließen die Daten des Anlageguts nahtlos in die Erfolgs- und Liquiditätssicht Ihrer Planung ein.Neben Zugängen können Sie auch Vollabgänge und geleistete Anzahlungen erfassen.