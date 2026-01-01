Im neuen Bereich „Steuerliche Daten“ in DATEV Meine Steuern können steuerliche Informationen jetzt noch effizienter erfasst und verarbeitet werden.
Der Mandant gibt steuerliche Angaben, wie persönliche Daten, Fahrtkosten, Homeoffice-Tage oder Ausgaben für Internet und Telefon, direkt in DATEV Meine Steuern ein. Die Daten aus dem Vorjahr werden dabei vorbelegt. Die Erfassung erfolgt per Interview – intuitiv, mühelos und unabhängig von den Kanzlei-Öffnungszeiten.
Der Mandant kann so die Informationen schnell prüfen und bei Bedarf aktualisieren. Unveränderte Daten können einfach bestätigt, Änderungen problemlos eingefügt werden. Alle erfassten Informationen werden übersichtlich in einem Dokument zusammengefasst, das Sie und Ihr Mandant jederzeit in DATEV Meine Steuern einsehen können.
Ausgetauscht werden die Daten ebenfalls direkt über DATEV Meine Steuern. Das ist sicher und gewährleistet, dass Ihnen die steuerrelevanten Dokumente und Informationen verlässlich zur Verfügung stehen.
Die von den Mandanten bereitgestellten Daten werden in die Erfassungsmaske von Digitale Belege Steuern übernommen und können mit nur einem Klick mit den entsprechenden Einkommensteuerformularen verknüpft werden. Das spart wertvolle Zeit und erhöht die Effizienz der Steuerdeklaration. Aus den erfassten Daten werden PDF-Dokumente generiert, die Sie ganz einfach weiterverarbeiten können. Änderungen zum Vorjahr werden farblich hervorgehoben, sodass eine schnelle und übersichtliche Prüfung möglich ist.
Der neue Bereich „Steuerliche Daten“ in DATEV Meine Steuern ist ein Gewinn für Mandanten und Kanzlei. Erstere können steuerrelevante Daten zu ausgewählten Themen nun einfach, schnell und intuitiv erfassen. Letztere sparen mit der direkten Datenübernahme und der farblichen Markierung von Änderungen viel Zeit