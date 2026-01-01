Im neuen Bereich „Steuerliche Daten“ in DATEV Meine Steuern können steuerliche Informationen jetzt noch effizienter erfasst und verarbeitet werden.

Der Mandant gibt steuerliche Angaben, wie persönliche Daten, Fahrtkosten, Homeoffice-Tage oder Ausgaben für Internet und Telefon, direkt in DATEV Meine Steuern ein. Die Daten aus dem Vorjahr werden dabei vorbelegt. Die Erfassung erfolgt per Interview – intuitiv, mühelos und unabhängig von den Kanzlei-Öffnungszeiten.

Der Mandant kann so die Informationen schnell prüfen und bei Bedarf aktualisieren. Unveränderte Daten können einfach bestätigt, Änderungen problemlos eingefügt werden. Alle erfassten Informationen werden übersichtlich in einem Dokument zusammengefasst, das Sie und Ihr Mandant jederzeit in DATEV Meine Steuern einsehen können.