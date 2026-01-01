Stellen Sie sich vor, es ist der 10. des Monats. Fristen laufen, Mandanten warten auf Rückmeldung. Doch plötzlich haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre Systeme, die IT steht still. Löhne, Fibu, Fristen – nichts geht mehr. Anstelle von Routine herrscht nun Unsicherheit: Was ist passiert? Wer entscheidet jetzt was? Wen informieren wir – und wen besser noch nicht?

Cyberangriffe sind längst keine Ausnahme mehr. Sie zählen zu den größten Bedrohungen für Unternehmen – und auch für Steuerberatungskanzleien. Laut Bitkom verursachten Cyberattacken in Deutschland im Jahr 2025 einen wirtschaftlichen Schaden von rund 289 Milliarden Euro. Doch jenseits dieser beeindruckenden Zahl zählt für Kanzleien vor allem eines: Im Ernstfall entscheidet die erste Stunde darüber, wie groß der Schaden ausfällt. Prävention allein reicht nicht mehr aus. Wer dann erst zu überlegen beginnt, verliert wertvolle Zeit.

Ein IT-Notfallplan hilft dabei, genau das zu verhindern. Er legt fest, wie die Kanzlei bei einem Cyberangriff oder IT-Ausfall konkret vorgeht – abgestimmt auf die eigenen Strukturen, Zuständigkeiten und Abhängigkeiten.