Stellen Sie sich vor, es ist der 10. des Monats. Fristen laufen, Mandanten warten auf Rückmeldung. Doch plötzlich haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre Systeme, die IT steht still. Löhne, Fibu, Fristen – nichts geht mehr. Anstelle von Routine herrscht nun Unsicherheit: Was ist passiert? Wer entscheidet jetzt was? Wen informieren wir – und wen besser noch nicht?
Cyberangriffe sind längst keine Ausnahme mehr. Sie zählen zu den größten Bedrohungen für Unternehmen – und auch für Steuerberatungskanzleien. Laut Bitkom verursachten Cyberattacken in Deutschland im Jahr 2025 einen wirtschaftlichen Schaden von rund 289 Milliarden Euro. Doch jenseits dieser beeindruckenden Zahl zählt für Kanzleien vor allem eines: Im Ernstfall entscheidet die erste Stunde darüber, wie groß der Schaden ausfällt. Prävention allein reicht nicht mehr aus. Wer dann erst zu überlegen beginnt, verliert wertvolle Zeit.
Ein IT-Notfallplan hilft dabei, genau das zu verhindern. Er legt fest, wie die Kanzlei bei einem Cyberangriff oder IT-Ausfall konkret vorgeht – abgestimmt auf die eigenen Strukturen, Zuständigkeiten und Abhängigkeiten.
Warum ein IT-Notfallplan unverzichtbar ist
Die Annahme, Cyberangriffe träfen vor allem große Konzerne, ist trügerisch. In Kanzleien genügt oft schon eine unachtsam geöffnete E-Mail, ein infiziertes Dokument oder ein manipuliertes Login-Fenster. Wird der Angriff nicht sofort erkannt oder reagieren Mitarbeiter falsch, kann sich die Situation schnell zuspitzen.
Ein IT-Notfallplan verhindert, dass im entscheidenden Moment wertvolle Zeit verloren geht. Er sorgt dafür, dass nicht diskutiert, sondern gehandelt wird. Zuständigkeiten sind geklärt, Kommunikationswege definiert und Maßnahmen vorbereitet.
Warum ein IT-Notfallplan Chefsache ist
Ein IT-Notfallplan kann und sollte mit professioneller Unterstützung erstellt werden. Er kann jedoch nicht einfach „geliefert“ werden. Die Verantwortung liegt bei der Kanzleileitung. Denn nur sie kennt die Abläufe, Abhängigkeiten und Prioritäten der eigenen Kanzlei und kann im Ernstfall die richtigen Entscheidungen treffen.
Das bequeme Vertrauen in fertige Pläne oder das vermeintlich beruhigende Gefühl „Das regelt mein IT-Dienstleister“ ist gefährlich. Externe Anbieter sind im Ernstfall möglicherweise nicht sofort erreichbar, betreuen mehrere betroffene Kunden gleichzeitig oder benötigen Informationen, die intern erst geklärt werden müssen. Entscheidungen über die Stilllegung von Systemen, die interne Kommunikation oder den Umgang mit Mandanten kann niemand von außen treffen.
Ein wirksamer IT-Notfallplan sollte deshalb idealerweise, gemeinsam mit einem Fachmann, in der Kanzlei erstellt werden. Nur dann wird er von allen Beteiligten verstanden und akzeptiert. Im besten Fall wird er zumindest gedanklich durchgespielt, damit er im Ernstfall funktioniert.
Ein praxistauglicher Handlungsrahmen lässt sich Schritt für Schritt entwickeln:
- Gemeinsames Verständnis schaffen: Wie real ist die Bedrohungslage für unsere Kanzlei – und was steht im Ernstfall auf dem Spiel?
- Szenarien durchdenken: Was passiert bei einem vollständigen IT-Ausfall? Was bei einer Verschlüsselung kurz vor Ablauf von Fristen?
- Zentrale Fragen klären: Wer erkennt den Angriff? Wer informiert die Kanzleileitung? Wer nimmt Kontakt zu IT-Dienstleistern oder Behörden auf?
- Rollen definieren: Wer übernimmt die Krisenkoordination? Wer gehört zum Krisenteam?
- Ergebnisse dokumentieren: Der IT-Notfallplan fasst Maßnahmen, Zuständigkeiten, Kontaktlisten und offene Punkte auf verständliche Weise zusammen.
Das Ziel ist nicht ein dicker Ordner, sondern ein handhabbarer Leitfaden mit klaren, konkreten Anweisungen für Mitarbeiter und Geschäftsleitung, der im Ernstfall zur Hand genommen werden kann.
Gerade kleine und mittelgroße Kanzleien profitieren
Ein IT-Notfallplan ist insbesondere für kleine und mittelgroße Steuerkanzleien von Vorteil. Aufgrund ihrer überschaubaren Strukturen, kurzen Entscheidungswege und einer begrenzten Anzahl an Systemen ist er vergleichsweise einfach zu erstellen und umzusetzen. Gleichzeitig verfügen diese Kanzleien oft nicht über eigene IT-Abteilungen oder dedizierte Notfallverantwortliche, weshalb sie stärker von externen IT-Dienstleistern abhängig sind.
In größeren Organisationen mit mehreren Niederlassungen, komplexen Netzwerkstrukturen oder zentral gesteuerten IT-Abteilungen ist der Aufwand naturgemäß höher. Für die meisten Kanzleien gilt jedoch: Ein IT-Notfallplan ist mit überschaubarem Aufwand realisierbar – und im Ernstfall unbezahlbar.
Fazit: Der Angriff kommt – die Frage ist nur, wie gut Sie vorbereitet sind
Ein IT-Notfall ist keine Frage des „Ob“, sondern des „Wann“. Wer sich erst im Ernstfall Gedanken über Zuständigkeiten, Abläufe und Kommunikation macht, riskiert Stillstand, Vertrauensverlust – und im schlimmsten Fall die Existenz der Kanzlei.
Ein IT-Notfallplan ermöglicht eine praxisnahe, individuelle Vorbereitung – nicht theoretisch, sondern ganz konkret. Er hilft dabei, in einer Notsituation einen kühlen Kopf zu bewahren.
Um es mit einer Box-Metapher zu sagen: Der Treffer kommt. Die Frage ist, ob Sie vorbereitet sind – oder unvorbereitet zu Boden gehen.
Unser Tipp: Prüfen Sie, ob es in Ihrer Kanzlei einen dokumentierten IT-Notfallplan gibt – oder nur die Hoffnung, dass im Ernstfall jemand weiß, was zu tun ist.