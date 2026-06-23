Nürnberg, 23. Juni 2026: Die Lage des Mittelstands bleibt angespannt. Wie der aktuelle DATEV Mittelstandsindex zeigt, sind die saison- und kalenderbereinigten Umsätze der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland im Mai gesunken – sowohl gegenüber dem Vormonat (-1,3 Prozent) als auch im Vergleich zum Vorjahr (-1,4 Prozent).

„Die inzwischen drei Jahre andauernde Umsatzschwäche im Mittelstand setzt sich fort. Während sich das Gastgewerbe im Mai weiterhin behauptet, liegen Handel, Baugewerbe und Verarbeitendes Gewerbe deutlich unter dem Vorjahresniveau“, erläutert Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG. „Insgesamt zeigt sich, wie ungleich die Belastungen wirken und wie stark viele Branchen weiterhin mit strukturellem und konjunkturellem Gegenwind zu kämpfen haben.“