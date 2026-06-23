Nürnberg, 23. Juni 2026: Die Lage des Mittelstands bleibt angespannt. Wie der aktuelle DATEV Mittelstandsindex zeigt, sind die saison- und kalenderbereinigten Umsätze der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland im Mai gesunken – sowohl gegenüber dem Vormonat (-1,3 Prozent) als auch im Vergleich zum Vorjahr (-1,4 Prozent).
„Die inzwischen drei Jahre andauernde Umsatzschwäche im Mittelstand setzt sich fort. Während sich das Gastgewerbe im Mai weiterhin behauptet, liegen Handel, Baugewerbe und Verarbeitendes Gewerbe deutlich unter dem Vorjahresniveau“, erläutert Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG. „Insgesamt zeigt sich, wie ungleich die Belastungen wirken und wie stark viele Branchen weiterhin mit strukturellem und konjunkturellem Gegenwind zu kämpfen haben.“
Der Handel verzeichnet einen Umsatzrückgang von 6,5 Prozent, im Baugewerbe sind es 5,8 Prozent und im Verarbeitende Gewerbe 4,2 Prozent. Das Gastgewerbe bleibt mit plus 2,0 Prozent die einzige der betrachteten Branchen mit einem leichten Zuwachs, wobei hier voraussichtlich ein zusätzlicher Feiertag im Vergleich zum Vorjahresmonat umsatzsteigernd gewirkt haben dürfte. In der Betrachtung nach Unternehmensgrößen sind die Kleinstunternehmen mit einem Minus von 5,0 Prozent am stärksten von rückläufigen Umsätzen betroffen. In kleinen Unternehmen sinken sie um 0,9 Prozent. Bei mittleren Unternehmen liegt der Wert mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent dagegen leicht über dem Vorjahresniveau.
Die Löhne und Gehälter steigen nach wie vor, wenn auch nicht mehr in der Intensität der vergangenen Monate. Im Vergleich zum Vormonat sinken sie sogar um 0,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr steht dahinter aber ein Anstieg von 4,4 Prozent. Die Branche mit den größten Lohnzuwächsen bleibt das Gastgewerbe mit 7,3 Prozent. Nach Unternehmensgrößen betrachtet ist die Zunahme bei mittleren Unternehmen mit 5,4 Prozent am höchsten.
Die Beschäftigung bleibt insgesamt nahezu stabil. Saison- und kalenderbereinigt geht der Wert sowohl im Vergleich mit dem Vormonat als auch mit dem Vorjahr um 0,1 Prozent leicht zurück. Lediglich bei den Kleinstunternehmen ergibt sich im Vorjahresvergleich ein leichter Zuwachs von 0,7 Prozent, während die Gesamtbeschäftigung im Mittelstand insgesamt weitgehend stagniert.
Weitere aktuelle Daten, Grafiken und Filterfunktionen finden Sie unter: mittelstandsindex.datev.de
Über den DATEV Mittelstandsindex
Der DATEV Mittelstandsindex bietet einen datenbasierten Blick auf die konjunkturelle Lage der Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland. Seine Auswertungen werden seit September 2024 monatlich von DATEV zusammen mit einem ausführlicheren Bericht veröffentlicht.
Diese makroökonomische Analyse basiert auf Daten, die in DATEV-Lösungen von DATEV-Mitgliedern (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte) für ihre Mandanten (i.d.R. Unternehmen) erstellt und verarbeitet werden. Für die Erstellung der Auswertungen werden diese anonymisiert und aggregiert, um höchste Standards im Datenschutz und der Informationssicherheit einzuhalten.
Die drei Kernbereiche des DATEV Mittelstandsindex sind Umsätze, Löhne und Beschäftigungsdaten. Die Daten für den Umsatzindex stammen aus den Umsatzsteuervoranmeldungen (UStVA) von über einer Million Unternehmen. Die Daten für die Indizes zu Beschäftigung und Lohn stammen aus den Lohn- und Gehaltsabrechnungen von mehr als acht Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Weitere Details zu den Analysemethoden und aktuellen Verfeinerungen der Auswertungsgrundlagen sind im Methodenbericht erläutert.