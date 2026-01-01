Welche Einsatzvoraussetzungen hat DATEV Bericht und Dokumentation basis?
Informationen zu den Einsatzvoraussetzungen und dem Funktionsumfang von DATEV Bericht und Dokumentation basis finden Sie im folgenden Hilfe-Dokument:
Welche Einschränkungen gibt es?
In der neuen Cloud-Anwendung sind noch nicht alle geplanten Programmfunktionen umgesetzt. Ein Produktvergleich und die geplante Weiterentwicklung finden Sie im Dokument:
Kann ich die Daten aus Bilanzbericht compact in die neue Cloud-Anwendung DATEV Bericht und Dokumentation übernehmen?
Eine Datenübernahme aus dem Programm Bilanzbericht compact nach DATEV Bericht und Dokumentation basis ist nicht möglich. Deshalb ist es wichtig, alle relevanten Daten in Bilanzbericht compact zu archivieren. Informationen dazu finden Sie im Hilfe-Dokument:
Ich habe Dokumente in Bilanzbericht compact bereits angelegt, aber noch nicht fertiggestellt. Wie gehe ich vor?
Dokumente, die Sie gerade bearbeiten, schließen Sie in Bilanzbericht compact ab. Neue Dokumente legen Sie in DATEV Bericht und Dokumentation basis an.