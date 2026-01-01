DATEV Geschäftspost Digital: Aus analogen Postsendungen digitale machen
DATEV Geschäftspost Digital unterstützt Mandanten und Unternehmen bei der individuellen Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitenden. Das Portal ermöglicht Ihnen eine flexible und ortsunabhängige Erstellung sowie den Versand von Geschäftsdokumenten und Serienbriefen. Dokumente werden einfach an DATEV übermittelt; das Digital & Print Solution Center übernimmt das Drucken, Falzen, Kuvertieren, Frankieren und den porto-optimierten Versand. Alternativ ist auch die digitale Zustellung möglich – eine einmalige Datenübermittlung reicht für beide Wege. Die Zustellform kann individuell pro Empfänger gewählt und kombiniert werden.
Für die Nutzung sind keine speziellen IT-Kenntnisse oder Eingriffe in bestehende Systeme nötig. Über eine Web-Anwendung oder einen lokalen Client können Geschäftspapiere, Beilagen und Nutzer verwaltet, Sendungen gelöscht, Aufträge freigegeben und der Status überwacht werden.
Neue technische Möglichkeiten
- Automatische Adresskorrektur nach DIN 5008 (DPAG-konform)
- Konsolidierung von Dokumenten (z. B. nach Empfängeradresse)
- Zusammenführen von Dokumenten nach Vorgabe (z. B. Personalnummer)
- Integrierbare Ausschlussliste
- Rücklieferung der Dateien zur Archivierung
- Versand von Rechnungen als ZUGFeRD oder XRechnung
- Physischer Versand auch über alternative Zustelldienstleister (z. B. DVS, mailalliance)
Rundum sorglos mit DATEV Geschäftspost Digital
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DATEV Dokumentenportal: Dokumente schnell online bereitstellen
Das DATEV Dokumentenportal dient als sichere und effiziente Plattform dem Bereitstellen von Dokumenten, z.B. Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Vertragsunterlagen, etc. Unternehmen können Dokumente digital in das Portal hochladen und die Empfänger können nach sicherer, mehrstufiger Registrierung ihre Dokumente einfach downloaden. Ebenso können die Empfänger Dokumente in das Portal hochladen und dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Auch das Ausfüllen von Formularen und die Unterzeichnung sind möglich. Unternehmen können das Portal an ihr Corporate Design anpassen, z.B. Ihr Logo in das Portal einspielen und in der Darstellung eigene Unternehmensfarben verwenden.
Meine Arztdokumente: Arztrechnungen digital erhalten und bezahlen
- Weniger Kosten (u.a. durch Portoeinsparung)
- Flexibilität der Rechnungen durch physische und digitale Zustellung
- Transparenz
- Niedrigere CO2-Bilanz
- Schnelle und sichere Übermittlung
- Vermeidung manueller Prozesse
- Mehr zufriedene Kunden
Vorteile für die Patienten:
- Ein Portal für alle Arztdokumente
- Download der digitalen Rechnung
- Einfache Bezahlfunktion
- Zeitersparnis und sichere Übermittlung der Daten
- Portoersparnis
- Intuitive Funktion zum Einreichen an die Private Krankenversicherung, folglich weniger Fehler bei der Erstattung
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