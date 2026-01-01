DATEV Geschäftspost Digital unterstützt Mandanten und Unternehmen bei der individuellen Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitenden. Das Portal ermöglicht Ihnen eine flexible und ortsunabhängige Erstellung sowie den Versand von Geschäftsdokumenten und Serienbriefen. Dokumente werden einfach an DATEV übermittelt; das Digital & Print Solution Center übernimmt das Drucken, Falzen, Kuvertieren, Frankieren und den porto-optimierten Versand. Alternativ ist auch die digitale Zustellung möglich – eine einmalige Datenübermittlung reicht für beide Wege. Die Zustellform kann individuell pro Empfänger gewählt und kombiniert werden.



Für die Nutzung sind keine speziellen IT-Kenntnisse oder Eingriffe in bestehende Systeme nötig. Über eine Web-Anwendung oder einen lokalen Client können Geschäftspapiere, Beilagen und Nutzer verwaltet, Sendungen gelöscht, Aufträge freigegeben und der Status überwacht werden.