Entwickeln Sie Ihren Dokumentenprozess weiter
Wir begleiten Sie bei der Digitalisierung von Dokumenten und dem elektronischen Dokumentenaustausch mit modernen und sicheren Lösungen. DATEV unterstützt bei der digitalen Transformation der Geschäftsprozesse und bei der Rundum-Optimierung von Input und Output. Das trägt spürbar zu Kosten- und Ressourcen-Einsparungen bei! Im gesamten Prozess stimmen wir uns mit Ihnen ab und berücksichtigen Ihre individuellen Bedürfnisse.
Auch beim digitalen Austausch von sensiblen Geschäftsdokumenten ist DATEV Ihr professioneller Partner. Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen oder Lieferscheine – alle relevanten Dokumente lassen sich mit den Digital & Print Solutions format- und plattformunabhängig, digital, schnell und kostengünstig austauschen.
DATEV – Ihr Partner für die digitale Transformation im Unternehmen
Elektronische Rechnungen können Sie in verschiedenen Formaten versenden und empfangen. Ihren physischen und elektronischen Beleg können Sie im Wunschformat erzeugen, weiterverarbeiten oder versenden lassen – ein idealer Einstieg in die elektronische Rechnungsverarbeitung.
Dieser Service ist nahezu unbegrenzt skalierbar und daher für Einzelunternehmer und Konzerne gleichermaßen geeignet. Dabei werden verschiedene Kommunikationsformate, wie z. B. Papier, PDF oder XRechnung, mit dem Datenaustausch zwischen IT-Systemen kombiniert. DATEV unterstützt alle gängigen Dokumenten- und Datenformate für unterschiedliche Zustellkanäle: elektronisch via E-Mail, Portal oder SFTP und traditionell in gedruckter Form und per Post. Das gilt auch für viele ausländische Datenformate wie z. B. das italienische XML-Format „Fattura elettronica“.
Einfacher und flexibler Dokumentenaustausch
Der digitale Austausch von Transaktionsdokumenten findet über Ihren gewünschten Zustellkanal, z. B. über E-Mail oder über ein Online-Portal wie DATEV SmartTransfer statt.
Für den Einsatz dieses Portals muss Ihre IT-Infrastruktur nicht angepasst werden. Unabhängig von der verwendeten Software im Unternehmen und ohne Eingriff in die IT-Systeme werden die Daten übertragen oder zur Weiterverarbeitung in nachgelagerten ERP- und Warenwirtschaftssystemen sowie Rechnungsschreibungsprogrammen zur Verfügung gestellt. Sender und Empfänger von Rechnungen, Gutschriften und Bestellungen, müssen sich nicht mehr auf ein gemeinsames Datenformat einigen, sondern jeder wählt sein Wunschformat, zum Beispiel PDF, ZUGFeRD, XRechnung, XML, EDIFACT, IDoc oder andere. Andersherum erhalten auch Sie alle Belege in dem Format, das Sie für eine automatisierte Verarbeitung in Ihrem Unternehmen benötigen.
DATEV Digitalisierungs-Service
Verabschieden Sie sich von Ihren Papier-Ordnern – durch einen Schritt in Richtung Digitalisierung! Mit den Scan-Dienstleistungen des DATEV Digital & Print Solution Centers können Sie Dokumente zertifiziert und sicher einscannen lassen und danach digital darauf zugreifen.
Das DATEV Digital & Print Solution Center bietet Ihnen mit seinem eigenen Scan-Zentrum die Möglichkeit, Archive und Personalakten zu digitalisieren – unter zertifizierten Standards für Informationssicherheit. Denn Datensicherheit hat für DATEV höchste Priorität. Die sicheren Rahmenbedingungen für die Abwicklung Ihrer Aufträge sind daher jederzeit gewährleistet. Durch den Scan Ihrer Akten können Sie ortsunabhängig auf Ihre Akten zugreifen – beispielsweise aus dem Homeoffice. So sparen Sie sich teure Archivräume und sind unabhängig von äußeren Einflüssen.
Weitere Leistungen:
- Abholung der Unterlagen durch DATEV-eigenen Fuhrpark
- Aussortieren einzelner Dokumente
- Rückheften in ursprüngliche Akten / Ordner
- Einlagerung im Sicherheitsbereich
- Rückgriff auf Akten während des Scan-Vorgangs
- Zertifizierte Entsorgung der Originaldokumente
- Scan von Übergrößen bis Format B0 sowie gebundenen Unterlagen oder Unterlagen mit Ösen
Kontaktieren Sie uns
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