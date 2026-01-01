Im DATEV-Rechenzentrum werden rund um die Uhr enorme Datenmengen verarbeitet und anschließend im hauseigenen Digital & Print Solution Center gedruckt und versandt. Darunter zahlreiche hochsensible Geschäftsdokumente wie Versiche­r­ungspolicen, Kontoauszüge, Arztdokumente und vieles mehr.

Zu unseren Auftraggebern zählen Unternehmen aller Branchen. Mit über einer Milliarde Druckseiten pro Jahr hat sich DATEV als leistungsstarker Druckdienstleister etabliert. Sicherheit und Wirtschaftl­ichkeit haben für uns oberste Priorität – bei jedem Auftrag. Deshalb setzen wir auf kontinuierliche Verbesserungen und modernste Hochleistungs­drucksysteme im Endlos- und Einzelblattbereich sowie vollautomatische Kommissionier- und Kuvertiermaschinen.

So lassen sich einerseits in kürzester Zeit hohe Durchsatzvolumen erzielen, andererseits können individuelle Kundenwünsche auch in Kleinauflagen flexibel und effizient realisiert und produziert werden.