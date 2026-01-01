Lückenlos effiziente Dokumenten-Prozesse
Im DATEV-Rechenzentrum werden rund um die Uhr enorme Datenmengen verarbeitet und anschließend im hauseigenen Digital & Print Solution Center gedruckt und versandt. Darunter zahlreiche hochsensible Geschäftsdokumente wie Versicherungspolicen, Kontoauszüge, Arztdokumente und vieles mehr.
Zu unseren Auftraggebern zählen Unternehmen aller Branchen. Mit über einer Milliarde Druckseiten pro Jahr hat sich DATEV als leistungsstarker Druckdienstleister etabliert. Sicherheit und Wirtschaftlichkeit haben für uns oberste Priorität – bei jedem Auftrag. Deshalb setzen wir auf kontinuierliche Verbesserungen und modernste Hochleistungsdrucksysteme im Endlos- und Einzelblattbereich sowie vollautomatische Kommissionier- und Kuvertiermaschinen.
So lassen sich einerseits in kürzester Zeit hohe Durchsatzvolumen erzielen, andererseits können individuelle Kundenwünsche auch in Kleinauflagen flexibel und effizient realisiert und produziert werden.
Fast alles ist möglich:
Vom einfachen Versand eines Kunden-Mailings über hochsichere Transaktionsdokumente in Massenauflage bis zu aufwendigen Flyern oder Broschüren in Sonderfarben.
Bei jedem Auftrag läuft ein lückenloser Prozess: sichere Übermittlung der Daten - qualitativ hochwertiger Druck - individuelle Nach- und Weiterverarbeitung. Immer mit durchgängig höchster Qualität und Effizienz bei absoluter Termintreue und gemäß den branchenspezifischen aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Qualitativ hochwertige Druckerzeugnisse
- Sichere Übermittlung der Daten
- Qualitativ hochwertiger Druck
- Individuelle Nach- und Weiterverarbeitung
Immer mit höchster Qualität und Effizienz bei absoluter Termintreue und gemäß den branchenspezifischen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Der Farbdruck findet im Bereich High Quality Print statt. Vor dem Druck beraten und unterstützen wir unsere Kunden fachlich kompetent in der Arbeitsvorbereitung und in der Druckvorstufe.
Beispiele aus der High-Quality-Produktpalette:
- Visitenkarten und Türschilder
- Imagebroschüren und individuelle Geschäftsberichte
- Präsentationsunterlagen und Plakate
- Personalisierte Druckerzeugnisse
- Handbücker und Kuvertdruck
Unsere Leistungen im Überblick:
- Umfassendes Management von Dokumenten-Prozessen
- Sorgfältige Datenprüfung und Datenaufbereitung
- Digital- und Offsetdruck
- Rundum-MaterialserviceIndividuelle Weiterverarbeitung
(Binden, Falzen, Schneiden, Perforieren, …)
- Sichere Kuvertierung (Online-Kuvertierung inkl. Closed Loop-Verfahren, Offline-Kuvertierung und manuelle Kuvertierung)
- Kostenoptimierte Kommissionierung und termingerechter Versand
- Sichere Entsorgung nach DIN SPEC 66399
Rexroth, DPD, Schaeffler, DKV, BHS, Aventics, Rehau, Siemens; b4 , IBM, Hoffmann Group, msg, IHK, Land Bayern, wealthcap, Consorsbank, ING, Alphabet, SDK, WWK, Sopra, Dr. Meindl u. Partner, Büdingenmed, KBV, PAS Dr. Hammerl, Jarltech, data experts, w&w Gruppe
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