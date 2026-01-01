Art.-Nr. 35651 | Material
Folder MeinFiskal - durchgängig digital von der Kasse bis zur FinanzbuchführungPreis- und Lieferinformationen
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Die Gesetzgebung setzt immer mehr auf elektronische Kommunikation und Digitalisierung: Seit dem 1.1.2017 müssen Kassendaten in bargeldintensiven Geschäften revisionssicher archiviert werden und im Prüfungsfall jederzeit verfügbar und unverzüglich lesbar sein.
Erfahren Sie in diesem Folder, wie über die Cloud-Plattform MeinFiskal und den dort verfügbaren Lösungen rund um DATEV Kassenarchiv online die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und durchgängig digitale Prozesse unterstützt werden – von der Archivierung der Kassendaten bis zur Steuerberatung.
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