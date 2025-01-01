Mit den Mandanten-Infos erfüllen Sie den Wunsch Ihrer Mandantinnen und Mandanten nach aktueller Information und stärken gleichzeitig das Image Ihrer Kanzlei. Sie überzeugen durch ausgewählte beratungsrelevante Themen wie Ordnungsgemäße Kassenführung, Extras für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Reisekostenabrechnung sowie durch eine verständliche Darstellungsweise.

Bei den Print-Ausgaben können Sie den Umschlag der Mandanten-Info-Broschüren und die Rückseite der Mandanten-Info-Karten mit Ihrem Kanzlei-Logo und weiteren Angaben zur Kanzlei bedrucken lassen - über www.datev-mymarketing.de.

Bei den digitalen Mandanten-Infos greifen Sie über das Paket Mandanten-Info comfort auf über 80 digitale Mandanten-Info-Broschüren und -Merkblätter sowie monatlich auf eine neue Ausgabe der Mandanten-Monatsinformationen zu. Damit können Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auch per E-Mail oder über Ihre Kanzlei-Website auf dem Laufenden halten.