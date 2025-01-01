Art.-Nr. 73785 | Arbeitskreis vor Ort

Management-Herausforderungen gemeinsam lösen

Tauschen Sie sich in einem vertrauten Kreis mit Kanzleiinhabern und -leitungsmitgliedern zu aktuellen Strategie- und Management-Themen aus.
  • Aktuelle Management-Themen diskutieren und voneinander lernen
  • Offener Austausch in einer festen Gemeinschaft
  • Moderation und fachlicher Input von DATEV-Consulting
Einmalig
472,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Kostenloses Infogespräch

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Arbeitskreis vor Ort
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Sie suchen ein dauerhaftes Netzwerk, in dem Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen auf gleicher Augenhöhe austauschen können? Sie möchten an Ihrer Kanzlei und nicht nur in Ihrer Kanzlei arbeiten? Dann sind Sie in den Arbeitskreisen von DATEV genau richtig. Hier tauschen sich Kanzleiinhaber und Kanzleileitungsmitglieder über aktuelle Strategie- und Management-Themen aus. Ein erfahrener Consultant moderiert die Veranstaltung und gibt fachlichen Input.

Viele der DATEV-Arbeitskreise finden bereits seit vielen Jahren statt und deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zu einer eingeschworenen Gemeinschaft geworden. Sie lernen voneinander und inspirieren sich gegenseitig. Werden auch Sie ein Teil davon.

Themen

Die jeweiligen Themen entstehen in gemeinsamer Absprache. Jede Arbeitskreisgruppe legt ihren individuellen Themenfahrplan fest – beispielweise aus den Bereichen Kanzleientwicklung, Personalmanagement, Marketing, Honorargestaltung oder Prozessoptimierung.

Details

Teilnehmerkreis
Eine Arbeitskreis-Gruppe besteht in der Regel aus Inhaberinnen und Inhabern sowie Leitungsmitgliedern aus 7 bis 15 Kanzleien. Die Gruppen bleiben in ihrer Besetzung konstant. Nur mit Zustimmung der bestehenden Gruppe werden neue Personen aufgenommen. Die gemeinsamen Treffen finden in Hotels oder DATEV-Niederlassungen statt.

Voraussetzung
Freude am offenen Austausch und gemeinsamen Arbeiten.

Kundenstimme

Seit fast zehn Jahren arbeiten wir in unserem Arbeitskreis sehr intensiv, produktiv und vertrauensvoll zusammen. Wir sind ein wertvolles Netzwerk aus Steuerberatenden, in dem mittlerweile Freundschaften entstanden sind. Wir unterstützen uns, wo nötig, bündeln Kräfte, nutzen die Schwarmintelligenz und finden immer wieder Themen, die wir gemeinsam anpacken können.

Karin Huber-Akgün
Steuerberaterin
Karin Huber GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft

Preise

