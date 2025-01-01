Management-Herausforderungen gemeinsam lösen
- Aktuelle Management-Themen diskutieren und voneinander lernen
- Offener Austausch in einer festen Gemeinschaft
- Moderation und fachlicher Input von DATEV-Consulting
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen ein dauerhaftes Netzwerk, in dem Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen auf gleicher Augenhöhe austauschen können? Sie möchten an Ihrer Kanzlei und nicht nur in Ihrer Kanzlei arbeiten? Dann sind Sie in den Arbeitskreisen von DATEV genau richtig. Hier tauschen sich Kanzleiinhaber und Kanzleileitungsmitglieder über aktuelle Strategie- und Management-Themen aus. Ein erfahrener Consultant moderiert die Veranstaltung und gibt fachlichen Input.
Viele der DATEV-Arbeitskreise finden bereits seit vielen Jahren statt und deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zu einer eingeschworenen Gemeinschaft geworden. Sie lernen voneinander und inspirieren sich gegenseitig. Werden auch Sie ein Teil davon.
Themen
Die jeweiligen Themen entstehen in gemeinsamer Absprache. Jede Arbeitskreisgruppe legt ihren individuellen Themenfahrplan fest – beispielweise aus den Bereichen Kanzleientwicklung, Personalmanagement, Marketing, Honorargestaltung oder Prozessoptimierung.
Details
Teilnehmerkreis
Eine Arbeitskreis-Gruppe besteht in der Regel aus Inhaberinnen und Inhabern sowie Leitungsmitgliedern aus 7 bis 15 Kanzleien. Die Gruppen bleiben in ihrer Besetzung konstant. Nur mit Zustimmung der bestehenden Gruppe werden neue Personen aufgenommen. Die gemeinsamen Treffen finden in Hotels oder DATEV-Niederlassungen statt.
Voraussetzung
Freude am offenen Austausch und gemeinsamen Arbeiten.