Management-Herausforderungen gemeinsam lösen

Sie suchen ein dauerhaftes Netzwerk, in dem Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen auf gleicher Augenhöhe austauschen können? Sie möchten an Ihrer Kanzlei und nicht nur in Ihrer Kanzlei arbeiten? Dann sind Sie in den Arbeitskreisen von DATEV genau richtig. Hier tauschen sich Kanzleiinhaber und Kanzleileitungsmitglieder über aktuelle Strategie- und Management-Themen aus. Ein erfahrener Consultant moderiert die Veranstaltung und gibt fachlichen Input.

Viele der DATEV-Arbeitskreise finden bereits seit vielen Jahren statt und deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zu einer eingeschworenen Gemeinschaft geworden. Sie lernen voneinander und inspirieren sich gegenseitig. Werden auch Sie ein Teil davon.