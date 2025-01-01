Die DATEV Arbeitskreise bieten Ihnen ein dauerhaftes Netzwerk, in dem Sie sich mit Berufskolleginnen und -kollegen austauschen und Ihre Kanzlei gemeinsam weiterentwickeln können. Sie tauschen sich unter anderem zu aktuellen Strategie- und Managementthemen aus. Ein erfahrener Experte von DATEV moderiert die Veranstaltung und gibt einen fachlichen Beitrag dazu. Im DATEV Arbeitskreis lernen Sie voneinander und inspirieren sich gegenseitig. Erfahren Sie hier, zu welchen Themen Arbeitskreise angeboten werden.