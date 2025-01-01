Im Arbeitskreis werden gemeinsam effiziente, digitale und einheitliche Prozesse entwickelt, gestaltet und in DATEV ProCheck abgebildet. Im vertrauensvollen Austausch können 7 bis 12 Kanzleien mit- und voneinander lernen. Erfahrene Experten von DATEV moderieren die Veranstaltungen und geben fachliche Impulse.

So stärken Sie Ihre Organisation für den Wettbewerb und die Zukunft. Sie vermeiden Fehler und minimieren Haftungsrisiken. Und nicht zuletzt hilft Ihnen ein solches systematisches Vorgehen, den steigenden Anforderungen von Staat und Mandanten sowie dem zunehmenden Kostendruck zu begegnen.

