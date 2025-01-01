In der Kanzleileitung ist man täglich mit Richtungsfragen konfrontiert. Manche Entscheidungen erweisen sich als richtig, andere als falsch. Steuerberaterinnen und Steuerberater, die im Alltag kreative Lösungen für komplexe Fragestellungen finden, haben es nicht nur leichter, sondern führen auch erfolgreichere Kanzleien.

Unser eintägiger Workshop "Design Thinking für Steuerberater" bietet Ihnen die Möglichkeit, innovative Methoden zur Problemlösung kennen zu lernen und direkt anzuwenden. Erleben Sie, wie Sie mit Hilfe des Design Thinking-Ansatzes neue Lösungsansätze für Herausforderungen wie Personalführung oder Prozessoptimierung entwickeln können. Das Highlight des Workshops ist das unmittelbare Ausprobieren der Kreativitätsmethoden. Sie wenden diese direkt auf Ihre individuellen Fragestellungen an und lernen so nicht nur die Methoden kennen, sondern erhalten gleichzeitig wertvolle Anregungen für Ihren Kanzleialltag.