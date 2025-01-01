Moderne Produktpolitik
Gemeinsam wollen wir uns mit der Frage der optimalen Produktpolitik beschäftigen.
- Welche Leistungen sollten in welcher Form angeboten werden, um auch aus Sicht der Kanzlei langfristig attraktiv zu sein?
- Welche Eigenleistung des Mandanten sollten wir bereits im Beratungsangebot selbst verankern?
- Wie könnte eine optimale Preisgestaltung aussehen?
An diesem Tag beschäftigen wir uns mit den strukturellen Möglichkeiten und Gestaltungsformen eines Dienstleistungskatalogs. Dabei gehen wir in einem beispielhaften Geschäftsfeld in die Tiefe und bereiten wesentliche Eckpunkte für die Übertragung auf die eigene Kanzlei vor.
Moderne Honorarpolitik
Ziel des Workshops ist es, Ihnen aufzuzeigen, welche zusätzlichen Honorarpotenziale Sie ausschöpfen können, wie Sie damit Ihre Ertragssituation verbessern und sogar die Zufriedenheit Ihrer Mandanten steigern können. Darüber hinaus werden wir Ihnen zahlreiche Best-Practice-Beispiele vorstellen und Ihnen die Möglichkeit zum kollegialen Austausch zu diesem zentralen Thema geben.
Konkret beschäftigen wir uns mit folgenden Themen:
- Aktuelle Entwicklungen zum Thema Honorar & Vergütung
- Kennenlernen alternativer Honorarstrategien
- Umsetzung der neuen Honorarstrategie
- Methodik und Gestaltung von Honorargesprächen
Optimale Mandatsstruktur
Ist der 10. in Ihrer Kanzlei ein Tag, wie jeder andere?“ – Warum eigentlich nicht? In diesem Arbeitskreis sprechen wir über Ihre Mandanten.
- Welche Probleme erleben Sie und die anderen Teilnehmer aktuell in Ihrer Mandantschaft?
- Welche Wünsche und Anforderungen haben Sie und die anderen Teilnehmer an Ihre Mandanten?
- Welche Mandanten passen überhaupt zu Ihrer Kanzlei – heute und in Zukunft?
- Wie können Mandanten dazu gebracht werden, vernünftig mitzuarbeiten
- Bekommt jeder Mandant die Betreuung, die er braucht und die sich für Ihre Kanzlei auch rechnet?
- Welche Mandanten schaden Ihrer Kanzlei am Ende?
- Wie können Sie einfach und möglichst objektiv die Problem- und Zielmandanten für konkrete Maßnahmen erkennen?
- Wie trennen Sie sich professionell und risikoarm von Problemmandanten?
Arbeitgeber-Marke: Strategie und Impulse
Mit dieser Arbeitsgruppe unterstützen wir Sie dabei:
- sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihre Kanzlei zu gewinnen.
- sich von anderen Kanzleien abzuheben und Gleichgesinnte anzuziehen, indem Sie nach außen kommunizieren, was Ihre Kanzlei auszeichnet.
- Ihr Kanzleimarketing zu analysieren und zu optimieren.
- die richtigen Botschaften über die richtigen Kanäle zu verbreiten, um Ihre Ziele effizient zu erreichen.
Die Themenschwerpunkte sind:
- Markenpositionierung (Branding, Konsistenz, Inhalte)
- Kommunikationskanäle (Auswahl, Know-how)
- Optimierungspotentiale (Inspiration, Feedback, Optimierung)
Social-Media für Kanzleien
Soziale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Über Netzwerke wie LinkedIn, Instagram und Co. wird informiert und kommuniziert. Für Kanzleien bieten Social-Media-Kanäle neue Möglichkeiten der Außendarstellung und Kommunikation.
- Übersicht über Social-Media-Kanäle und deren Einsatzmöglichkeiten
- Content Marketing: Was ist bei der Erstellung und Veröffentlichung von Beiträgen zu beachten?
- Best Practices und Vorgehensweise für einen strukturierten Aufbau in der Kanzlei