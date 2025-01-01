Agilität in der Kanzleiorganisation
Gerade wenn Veränderungen anstehen, wünschen sich viele Führungskräfte eine sich selbst tragende Organisation, um mehr Freiraum für die Arbeit in der Kanzlei und insbesondere für die Erfüllung der Kundenwünsche zu haben.
In diesem Modul erhalten die Teilnehmenden:
- einen Überblick über Methoden und Organisation rund um den Begriff Agilität
- erarbeiten, welche dieser Ideen und Werkzeuge für ihre Kanzleiorganisation und die Arbeit in Teams geeignet sind.
Außerdem werden die notwendigen Veränderungen in der Führungsrolle beleuchtet.
Positives Arbeitsklima und Produktivitätssteigerung durch zufriedene Mitarbeiter
Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist für Kanzleien ein entscheidender Erfolgsfaktor, denn sie beeinflusst die Produktivität, die Bindung an die Kanzlei und das gesamte Arbeitsklima. In diesem Arbeitskreis tauschen Sie sich zu Themen wie Arbeitsbelastung, Kanzleikultur, Führung, Organisation und Mitarbeiterbindung aus. Grundlage für die Diskussion ist die vorherige Durchführung der Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit. Die individuellen Ergebnisse der Teilnehmer werden selbstverständlich nicht offengelegt.
Durch den offenen Dialog und Erfahrungsaustausch profitieren die Teilnehmenden nicht nur von den eigenen Befragungsergebnissen, sondern auch von den Erfahrungen anderer Kanzleien.
So entsteht ein gemeinsamer Lern- und Entwicklungsprozess, der den Kanzleien dabei hilft, konkrete Maßnahmen abzuleiten und eine motivierte, stabile und zufriedene Belegschaft aufzubauen.
Nachhaltig und erfolgreich Kanzleistrukturen aufbauen
Sind Sie eine Steuerberaterin / ein Steuerberater, der noch alles selbst macht? Sind Sie die einzige Ansprechpartner in der Kanzlei für alle fachlichen Fragen? Ab einer gewissen Größe ist es sinnvoll, eine zweite Führungsebene aufzubauen. Diese Entlastung kann sowohl organisatorisch als auch fachlich erfolgen. Hier bietet dieser Arbeitskreis konkrete Anregungen und den Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen.
Inhalte des Arbeitskreistages:
- Beispiele für Aufbaustrukturen
- Aufgaben kompetenz- und präferenzorientiert in Personalrollen zusammenfassen
- Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen diskutieren
Zielgruppe:
- Kanzleien ab einer Größe von mehr als 8 Mitarbeitende
- Kanzleiinhaberinnen und -inhaber sowie Führungskräfte, die Grundlagenwissen über die Konzeption von Aufbaustrukturen erhalten möchten.
Onboarding und Offboarding von Mitarbeitenden
n diesem Arbeitskreis geht es darum, Talente und Arbeitskräfte vom ersten Kontakt an für die Kanzlei zu begeistern, ihnen einen guten Einstieg zu ermöglichen und sie in den ersten sechs Monaten optimal auf die Arbeit in der Kanzlei vorzubereiten. Ziel ist es, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Kanzlei zu binden und sie in die Lage zu versetzen, ihre Arbeitskraft so schnell wie möglich zu entfalten.
Darüber hinaus wird an diesem Tag das Ausscheiden von Mitarbeitenden thematisiert. Hier geht es darum, deren Erfahrung und Wissen für die Kanzlei zu sichern und den Ausstieg positiv zu gestalten.
Die Teilnehmenden lernen die einzelnen Phasen eines erfolgreichen On- und Offboarding-Prozesses kennen und tauschen sich anhand von praxisorientierten Fragestellungen zu jeder Phase aus. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, WIE eine positive Entwicklung und erfolgreiche Bindung von neuen Mitarbeitenden sowie ein nachhaltiger Ausstiegsprozess gestaltet werden können.
Meine Führungsrolle: Eine Kanzlei wie eine Unternehmerin / ein Unternehmer führen
Die Ausbildung zum Steuerberater ist auf eine hohe fachliche Kompetenz ausgelegt. Die Führung einer Kanzlei erfordert darüber hinaus Know-how zu Themen wie Mitarbeiterführung, Kanzleiorganisation und auch Vertrieb - wichtige Bausteine für eine gesunde Kanzleientwicklung!
In diesem Arbeitskreis beschäftigen wir uns mit der persönlichen Haltung als Erfolgsfaktor und den vielfältigen Aufgaben einer Kanzleileitung:
- Klären, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert
- Grundlagen der Aufgaben einer Unternehmens-Führungskraft
- Unterschied zwischen Aufgaben als "Leader" und "Manager
- Grundlagen der Menschenführung und Kommunikation
Bewerberinnen und Bewerber auswählen: Stellenprofil erstellen & Bewerbungsgespräche professionell führen
- In diesem Arbeitskreis beschäftigen wir uns mit der Erstellung eines Anforderungsprofils und der daraus resultierenden Stellenausschreibung. Wir diskutieren verschiedene Praxisbeispiele und leiten daraus Optimierungsmöglichkeiten ab. Darüber hinaus legen wir die Grundlagen für ein professionelles Bewerbermanagement und zielführende Bewerbungsgespräche.
Mitarbeitende der Zukunft: Grundlagen der Personalarbeit im Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung
Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung verändert auch die Personalarbeit. In diesem Online-Arbeitskreis erarbeiten Sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen die Zusammenhänge zwischen Geschäftsmodell, Motivation und Jobrollen. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Anforderungsprofile und Aufbauorganisation an digitale Geschäftsmodelle angepasst werden können.
Umfang: 0,5 Tage online
„Satt und Zufrieden!“: Vergütung motivationsfördernd gestalten
Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt mit seinen Mitarbeitenden. Deshalb sehen Personalexperten die Mitarbeiterbindung als das wichtigste Zukunftsthema im Personalmanagement. Vergütungsmodelle spielen dabei eine wichtige Rolle.
In vielen Unternehmen erhalten die Mitarbeiter jedoch immer noch jeden Monat das gleiche Gehalt, unabhängig davon, wie gut sie gearbeitet oder wie motiviert sie Projekte umgesetzt haben.
In diesem Arbeitskreis erhalten Sie einen Überblick über die Vorgehensweise bei der Entwicklung von Vergütungsmodellen inklusive flexibler Komponenten. Besonderer Wert wird auf den Praxistransfer gelegt.
Kommunikation und Feedback- sowie Jahresgespräche führen
Mitarbeitende brauchen Orientierung. Sie brauchen regelmäßiges Feedback, um sich persönlich weiterentwickeln zu können. Die Motivation der Mitarbeiter ist ein wichtiger Faktor für die Qualität der Arbeit und die Identifikation mit der Kanzlei.
Dieser Arbeitskreis vermittelt Instrumente, um Feedbackgespräche angemessen zu führen sowie das Mitarbeitergespräch professionell zu gestalten und als zentrales Führungsinstrument zu nutzen.
Gedächtnistraining: Denken Sie bereits in Bildern?
In diesem Arbeitskreis lernen die Teilnehmenden in Bildern zu denken. Sie erfahren, wie sie mit Hilfe von Gedächtnistechniken ihre Gedächtnisleistung deutlich steigern können. Neben Kurzvorträgen werden praktische Übungen im Plenum, Einzel- und Partnerarbeiten sowie kleine Bewegungsübungen durchgeführt.
- Faszination Gedächtnis
- Denken in Bildern zur Steigerung der Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit
- Grundlagen der GedächtnistechnikenInformationen schnell und sicher behalten mit der LOCI-Methode
- Viele praktische Tipps für den Praxistransfer
Dieses Modul wird von unserem Kooperationspartner „Denkschritt“ angeboten.
Resilienz und Stressregulierung
Zur Stärkung der Führungskompetenz und der eigenen Rolle in Veränderungsprozessen wird das psychologische Modell der Resilienz vorgestellt und auf den Unternehmensalltag übertragen.
Die Erarbeitung eines individuellen Resilienzprofils sowie der Erfahrungsaustausch stehen im Vordergrund. Modelle und Techniken zur Stressreduktion runden den Tag ab.
Raus aus dem Hamsterrad - Zeitmanagement
In diesem Arbeitskreis widmen wir uns den täglichen Belastungen, denen Sie als Leitung einer Kanzlei ausgesetzt sind. Zunächst beleuchten wir verbreitete Denkmuster und Rahmenbedingungen, die Sie immer wieder in Ihr persönliches Hamsterrad führen.
Anschließend erarbeiten die Teilnehmenden gemeinsam Bewältigungsstrategien und lernen konkrete Methoden und Maßnahmen kennen, die Sie beim „Ausstieg aus dem Hamsterrad“ und Ihrem persönlichen Zeitmanagement unterstützen.