n diesem Arbeitskreis geht es darum, Talente und Arbeitskräfte vom ersten Kontakt an für die Kanzlei zu begeistern, ihnen einen guten Einstieg zu ermöglichen und sie in den ersten sechs Monaten optimal auf die Arbeit in der Kanzlei vorzubereiten. Ziel ist es, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Kanzlei zu binden und sie in die Lage zu versetzen, ihre Arbeitskraft so schnell wie möglich zu entfalten.

Darüber hinaus wird an diesem Tag das Ausscheiden von Mitarbeitenden thematisiert. Hier geht es darum, deren Erfahrung und Wissen für die Kanzlei zu sichern und den Ausstieg positiv zu gestalten.

Die Teilnehmenden lernen die einzelnen Phasen eines erfolgreichen On- und Offboarding-Prozesses kennen und tauschen sich anhand von praxisorientierten Fragestellungen zu jeder Phase aus. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, WIE eine positive Entwicklung und erfolgreiche Bindung von neuen Mitarbeitenden sowie ein nachhaltiger Ausstiegsprozess gestaltet werden können.