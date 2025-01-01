In Zeiten der immer schneller voranschreitenden Veränderungen und des Fachkräftemangels sind zufriedene Mitarbeitende wichtiger denn je. Ein funktionierendes Team erkennt Potenziale, schätzt eine offene Unternehmenskultur, arbeitet produktiver und ist der beste Multiplikator für Weiterempfehlungen.

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeitenden und binden Sie diese langfristig. Mit der Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit erhalten Sie eine Auswertung Ihres Teams und den Vergleich zu anderen teilnehmenden Kanzleien – jeweils anonymisiert. Der Vorteil: Hohe Teilnahmebereitschaft und ehrliches Feedback Ihrer Mitarbeitenden!