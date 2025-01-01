Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit
- Optimale Befragungsergebnisse dank der Abwicklung durch eine neutrale Instanz
- Wertvolle Informationen über die Positionierung als Arbeitgeber und die Mitarbeiterzufriedenheit
- Ableitung von zielgerichteten Maßnahmen für die Weiterentwicklung Ihrer Kanzlei
Für die Auswertung werden mindestens fünf Teilnehmer benötigt.
Inhalte
Beschreibung
In Zeiten der immer schneller voranschreitenden Veränderungen und des Fachkräftemangels sind zufriedene Mitarbeitende wichtiger denn je. Ein funktionierendes Team erkennt Potenziale, schätzt eine offene Unternehmenskultur, arbeitet produktiver und ist der beste Multiplikator für Weiterempfehlungen.
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeitenden und binden Sie diese langfristig. Mit der Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit erhalten Sie eine Auswertung Ihres Teams und den Vergleich zu anderen teilnehmenden Kanzleien – jeweils anonymisiert. Der Vorteil: Hohe Teilnahmebereitschaft und ehrliches Feedback Ihrer Mitarbeitenden!
- Mit der Bestellung über den DATEV-Shop erhalten Sie direkten Zugang zu Ihrer Auftragsbestätigung.
- Anschließend findet ein Gespräch mit einem Experten von DATEV statt. Sie besprechen den Zeitrahmen, in dem die Befragung durchgeführt werden soll, terminieren das Auswertungsgespräch und klären mögliche Fragen.
- Sie erhalten Ihren individuellen Link zur Befragung, den Sie an Ihre Kollegen und Mitarbeiter weiterleiten. DATEV informiert Sie zur Mitte der Befragungszeit über den aktuellen Teilnehmerstand.
- Die Ergebnisse erhalten Sie nach Ablauf der Befragung in Form eines ausführlichen, digitalen Berichts. Daraus erkennen Sie, wie Ihre Mitarbeiter die Kanzleikultur und ihre persönliche Arbeitssituation bewerten – stets im Vergleich zu den Durchschnittswerten anderer Kanzleien. Anhand von Grafiken und Extremwerten lassen sich die Verteilung Ihres Team-Feedbacks gut bewerten und wichtige Rückschlüsse ziehen. Besonders hilfreich ist zudem die Analyse der jeweiligen Wichtigkeit der Befragungsthemen für das Team, mit der sich Schwerpunktthemen leicht identifizieren lassen.
- Abschließend besprechen Sie diese Ergebnisse mit einem Experten von DATEV, um Maßnahmen auf Basis der Ergebnisse abzuleiten.
Sie haben noch Fragen? Vereinbaren Sie gerne ein kostenloses Infogespräch.
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleiführungskräfte
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Kanzleiinhaber, -partner, Geschäftsführer
