DATEV Copilot
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu das DATEV-Konto und Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
- Verfügbarkeit: Der DATEV Copilot steht aktuell ausschließlich Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zur Verfügung.
- Texte und Zusammenfassungen schnell erstellen: Mit DATEV Copilot lassen sich Dokumente in Sekunden erstellen, verdichten oder übersetzen.
- Effiziente und sichere Dokumentenanalyse: Dokumente werden innerhalb der geschützten DATEV-Umgebung analysiert, zusammengefasst und interaktiv erschlossen.
- Unterstützung der Zusammenarbeit in MyDATEV Kanzlei: DATEV Copilot hilft beim Erstellen und Bearbeiten von Aufgaben und Nachrichten sowie beim Zugriff auf Dokumente und Informationen in MyDATEV Kanzlei (lizenzpflichtig).
- Zentrale Recherche ohne Medienbrüche: Internet-, Fach- und DATEV-spezifische Produktrecherchen laufen gebündelt in DATEV Copilot zusammen. In Verbindung mit LEXinform plus entsteht eine KI-gestützte Fachrecherche (lizenzpflichtig).
- DATEV Service-Assistent für Anwenderfragen: Fragen zu DATEV-Produkten werden direkt beantwortet. Das reduziert Suchaufwände und Arbeitsunterbrechungen.
- Natürliche Spracheingabe (Speech-to-Text): Gesprochene Inhalte werden direkt in Text umgewandelt – so wird die Informationserfassung beschleunigt.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich den DATEV Copilot bestellen?
Sie können den DATEV Copilot über den MyDATEV Bestell- und Einrichtungsassistent bestellen.
Muss ich den DATEV Copilot über den Installations-Manager installieren?
Nein, der DATEV Copilot muss nicht installiert werden. Der DATEV Copilot ist eine cloudbasierte Anwendung und über die MyDATEV-Programme angebunden.
Welche Rechte brauche ich für den DATEV Copilot?
In der DATEV Rechteverwaltung online benötigen Sie das Recht DATEV Copilot und optional Internetrecherche erlauben.
Was bedeutet das Recht Internetrecherche erlauben?
Internetrecherche erlauben bedeutet, dass für Ihre Anfrage Informationen aus dem öffentlichen Internet und aus Microsoft Bing herangezogen werden.
Nach Aktivierung der Funktion Internetrecherche erlauben übermitteln Sie Ihre Suchanfrage direkt an Microsoft. Microsoft verarbeitet Ihre Suchanfrage eigenständig auf externen Servern. Für diese Verarbeitung gelten – wie bei einer herkömmlichen Websuche im Browser – ausschließlich die Microsoft-Datenschutzbestimmungen, welche keine besonderen Geheimhaltungsstandards für Berufsgeheimnisträger enthalten. Stellen Sie daher sicher, dass Sie keine vertraulichen oder gesetzlich geschützten Informationen über diese Funktion übermitteln. Bei aktivierter Internetrecherche wird für jeden neuen Chat abgefragt, ob die Websuche genutzt werden soll.
Wie kann ich den DATEV Copilot aufrufen?
Den DATEV Copilot finden Sie aktuell im MyDATEV Portal im Anwendungsmenü unter Weitere Anwendungen.
Besteht beim DATEV Copilot ein Nutzungslimit?
Ja, es gibt ein Nutzungslimit. Es dient dazu:
- eine gleichmäßige Systemauslastung sicherzustellen
- die Verfügbarkeit für alle Anwender zu gewährleisten
- eine zuverlässige Performance von DATEV Copilot zu erhalten.
Werden meine Daten zum Training der KI verwendet?
Nein, weder Microsoft noch OpenAI nutzen Ihre Daten zum Training.
DATEV Copilot nutzt Services von Microsoft Azure. Die von Ihnen hochgeladenen Daten werden in einem von DATEV gehosteten Bereich bei Microsoft Azure in einem europäischen Rechenzentrum verarbeitet.
DATEV Copilot nutzt KI-Services. KI-generierte Ergebnisse können Fehler enthalten. Die Verantwortung zur Überprüfung der Ergebnisse liegt bei Ihnen. Prüfen bzw. vervollständigen Sie die vom KI-System generierten Inhalte.
Manche Dokumente kann der DATEV Copilot aktuell nicht verarbeiten.
Strukturierte Daten (Excel, Zahlen, Tabellen, BWAs, etc.) können derzeit nicht mit dem DATEV Copilot verarbeitet werden.
Auch PDF-Dokumente mit Bildern werden aktuell nicht unterstützt.
Hilfe-Dokumente
Ihre Frage wurde noch nicht beantwortet?
DATEV Hilfe-Center
Weitere Hilfe-Dokumente zu DATEV Copilot finden Sie im Hilfe-Center.
Kundensupport (kostenpflichtig)
Stellen Sie Ihre Frage an den Programm-, Team- oder Eilservice per Servicekontakt online.