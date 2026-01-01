DATEV Copilot

Internetrecherche erlauben bedeutet, dass für Ihre Anfrage Informationen aus dem öffentlichen Internet und aus Microsoft Bing herangezogen werden.

Nach Aktivierung der Funktion Internetrecherche erlauben übermitteln Sie Ihre Suchanfrage direkt an Microsoft. Microsoft verarbeitet Ihre Suchanfrage eigenständig auf externen Servern. Für diese Verarbeitung gelten – wie bei einer herkömmlichen Websuche im Browser – ausschließlich die Microsoft-Datenschutzbestimmungen, welche keine besonderen Geheimhaltungsstandards für Berufsgeheimnisträger enthalten. Stellen Sie daher sicher, dass Sie keine vertraulichen oder gesetzlich geschützten Informationen über diese Funktion übermitteln. Bei aktivierter Internetrecherche wird für jeden neuen Chat abgefragt, ob die Websuche genutzt werden soll.